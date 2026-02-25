México: Reclaman el cadáver de ‘El Mencho’; Fiscalía está en el dilema de entregarlo o no

–Muerto el capo del narcotrafo Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, durante un operativo militar en Tapalpa, en el estado de Jalisco, ha surgido la pregunta acerca de qué pasará con sus restos y, más aún, si nadie los reclamara.

Actualmente, el cuerpo del capo narco se encuentra bajo resguardo de las autoridades y la Fiscalía General de la República (FGR) informó, mediante un comunicado, que recibió «un escrito», entregado por quien dijo ser «representante jurídico de familiares del occiso», en el que se «solicita la entrega de sus restos mortales».

Ante ello, dijo la FGR, «el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega».

¿Quiénes pueden reclamarlo?

Según la legislación mexicana, el cuerpo de un fallecido solo puede ser reclamado por sus familiares directos, como cónyuge o concubino, hijos e hijas mayores de edad, padres y hermanos.

Entre las personas que podrían reclamar el cuerpo de Nemesio Oseguera están su esposa, Rosalinda González; sus hijas Laisha y Jessica, o sus hermanos Abraham y Antonio, mejor conocidos con sus alias ‘Don Rodo’ y ‘Tony Montana’, respectivamente, recoge El Financiero.

Para que el cuerpo pueda ser entregado, las personas deben acreditar que son familiares directos, con las identificaciones oficiales correspondientes. Asimismo, las autoridades deben confirmar la relación de parentesco antes de proceder a la entrega.

De acuerdo con Iñaki Blanco, abogado y exfiscal de Guerrero, si el cadáver no fuese reclamado, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se inician los protocolos para la preservación del mismo; y podría tener dos destinos: ser enviado a una fosa común o, quizás, ser cremado.

«Tras un periodo de resguardo en el Semefo (Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, anteriormente Servicio Médico Forense), el cuerpo es inhumado en una fosa común o, en ciertos casos, cremados, por disposiciones sanitarias», dijo Blanco, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

Sin embargo, menciona que, «en este caso particular se comenta que lo que procede es la inhumación, pero en realidad el periodo de resguardo no establece un tiempo determinado». El abogado señala que en esta ocasión, al tratarse de ‘El Mencho’, el Ministerio Público tiene la opción de ampliar el plazo para que el cuerpo sea reclamado.

En caso de ir a una fosa común, explica Blanco, el Estado deberá tener un registro del panteón y las condiciones en las que el cuerpo fue inhumado, a fin de no perder la evidencia y cadena de custodia.

‘El Mencho’, uno de los hombres más buscados en México y EE.UU., perdió la vida en el marco de la operación de las fuerzas de seguridad mexicanas del pasado fin de semana. En el operativo, los militares fueron atacados, por lo que, en defensa propia, repelieron la agresión, que culminó con cuatro integrantes del cártel fallecidos y tres heridos de gravedad, entre los que se encontraba el líder del CJNG, que murieron durante su traslado a la Ciudad de México.

Tanto el operativo como los hechos de violencia posteriores dejaron un saldo de 30 presuntos miembros del crimen organizado fallecidos, así como 25 agentes de la Guardia nacional, un guardia, un fiscal y una civil. (Información RT).