México: ‘El Mencho’ dejó instrucciones para después de su muerte

–Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el abatido cabecilla del cártel Jalisco nueva generación, habría dejado instrucciones claras a los miembros de la organización narcocriminal más poderosa de México sobre cómo resguardarse en medio de la ola de violencia que se desataría tras su muerte.

En una publicación de Milenio, se difundió el mensaje que habría dejado uno de los capos del narcotráfico más buscados del mundo, caído en un enfrentamiento con durante un complejo megaoperativo militar y policial para capturarlo en la localidad de Tapalpa, en Jalisco.

«No viajes en carretera, no vayas al banco, no compres en la tienda de la esquina. No te subas a autobuses ni aviones ni trenes ni al Metro», dice parte del escrito de advertencia a los miembros de su banda narcotraficante.

En el mensaje dejado por ‘El Mencho’ previene a quienes conforman el cártel en las zonas sensibles a atentados, como reacción a la decapitación de la poderosa estructura que opera en más de 20 estados mexicanos.

En pocas horas, los narcos desataron decenas de incendios de comercios, bancos y vehículos, al tiempo que bloquearon carreteras en al menos 15 estados de México, entre ellos Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, Puebla, Aguascalientes y Quintana Roo, lo que obligó a las fuerzas federales y estatales a reforzar la seguridad.

En sus indicaciones, Oseguera Cervantes también dice: «Tampoco te juntes con gringos —porque son posibles objetivos de la venganza— en restaurantes, bares, hoteles, museos, galerías, teatros, parques o zonas turísticas. Que ni se te ocurra ir a la escuela. Puerto Vallarta [Jalisco] está prohibido: ahí queman hasta edificios».

Y es que la localidad turística de Puerto Vallarta, como bien lo advirtió, fue una de las más afectadas por la arremetida del narco tras la muerte de su máximo jefe. Según la prensa, solo en esa ciudad hubo más de 200 vehículos incendiados y por lo menos 50 negocios calcinados.

Conforme a las cifras de Milenio, hubo 252 narcobloqueos, 51 entidades del Banco del Bienestar quemadas, 81 tiendas de Oxxo vandalizadas e incendiadas, cinco escuelas con clases suspendidas y siete aerolíneas que volaban a Puerto Vallarta con sus vuelos suspendidos.

En su balance sobre la situación en el país, tras la decapitación del cartel de «El Mencho», la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó la víspera que la situación de Jalisco se estaba normalizando «poco a poco». (Información RT).