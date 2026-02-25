México: Sheinbaum le baja los humos a Trump por la captura de ‘El Mencho’

–La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles cuál fue el rol que cumplió EE.UU. en la captura de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, un día después de que su par estadounidense Donald Trump se atribuyera la responsabilidad por el histórico operativo.

«Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente de inteligencia, [de] información. Y toda la operación, pues, la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente», insistió la mandataria en su acostumbrada rueda de prensa.

Sheinbaum agregó sonriente: «Ya conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta».

? Sheinbaum revela que Trump le habló por teléfono después del abatimiento de "El Mencho". "Le platiqué cómo había sido el operativo y que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos". Sobre el discurso donde Trump se adjudicó el operativo y… pic.twitter.com/8y9akIJHuU — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) February 25, 2026

La aclaratoria la hizo la mandataria mexicana luego del discurso que pronunció este martes el presidente Trump, quien prácticamente se atribuyó la responsabilidad del operativo ejecutado por las autoridades mexicanas: «También derribamos a uno de los capos de cártel más siniestros de todos. Lo vieron ayer», afirmó ante el Congreso.

Por su parte, el secretario de Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que en el operativo militar y policial que culminó con la muerte de ‘El Mencho’, este, al verse acorralado, corrió junto a dos escoltas hacia una zona boscosa del poblado de Tapalpa, Jalisco, y allí se enfrentó a las autoridades hasta quedar mortalmente herido.

Conforme a la versión de The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) habría ofrecido a las autoridades mexicanas información «fundamental para eliminar» al capo del narco más buscados del mundo.

Según fuentes del medio, para dar con el paradero de ‘El Mencho’, la CIA usó distintos métodos de recopilación de información, entre los que habría una «red de informantes humanos, imágenes aéreas y comunicaciones interceptadas».

(Información RT).