Registraduría expuso a partidos y movimientos políticos Código Fuente de softwares de preconteo y escrutinio para las elecciones

–La Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo la exposición del Código Fuente de los softwares de preconteo y escrutinio, que serán utilizados en las elecciones de Congreso de la República y en las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.

El Código Fuente de un software es el conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que determinan el comportamiento integral de un sistema. En él se encuentran alojadas las reglas que rigen el funcionamiento informático, definiendo con precisión cómo se capturan, procesan, almacenan y transmiten los datos. En consecuencia, cualquier modificación en las funcionalidades de un sistema requiere, necesariamente, la intervención y actualización de su código fuente.

La exposición del Código Fuente consiste en la habilitación formal del acceso a este código de la solución informática para el procesamiento electrónico de los datos electorales (preconteo) y la solución de apoyo tecnológico y servicios logísticos para la realización de los escrutinios del orden auxiliar, municipal, distrital y general, con el propósito de permitir su revisión técnica.

“El objetivo de este proceso es permitir la validación de la integridad, seguridad, funcionalidad y correspondencia entre el código auditado y la versión que será puesta en producción. Este ejercicio responde al compromiso institucional con la integridad, transparencia, trazabilidad y verificación plural, técnica e independiente de cada uno de los componentes tecnológicos que soportan el proceso electoral”, sostuvo Hoslander Sáenz Barrera, gerente de Informática de la Registraduría Nacional.

Además, explicó que dentro del proceso de exposición del Código Fuente se llevan a cabo actividades como:

-Consolidación del Código Fuente de las soluciones (muestra para proceso de auditoría).

-Exposición de documentación técnica asociada como arquitectura de la solución y manuales funcionales.

-Acompañamiento especializado por parte del equipo de desarrollo para aclarar inquietudes.

“Para este proceso se define una serie de protocolos de acceso, que permitan mantener la integridad y seguridad del código expuesto, uno de ellos es disponer un entorno para la revisión del código por parte de los interesados. Este entorno consiste en una sala dispuesta con unos puntos de acceso (PC) al código auditado, que les permitirá navegar entre la estructura del código y realizar el proceso de auditoría”, informó Sáenz Barrera.

El gerente de Informática, Hoslander Sáenz, explicó que el Código Fuente es la serie de instrucciones con paso a paso que permite que un computador procese la información, cuente los votos uno a uno de forma válida y los consolide correctamente para publicarlos. Extendió una… pic.twitter.com/61JBhq7wqF — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 25, 2026

A la exposición asistieron representantes y auditores de los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones y movimientos sociales; así como de delegados de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, el Centro Carter, la auditoría externa internacional IIDH / CAPEL, la Misión de Observación Electoral (MOE) y los medios de comunicación.

De otro lado, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, sostuvo un encuentro con el vicefiscal general de la nación, Gilberto Javier Guerrero Díaz, y parte del equipo directivo de esta entidad, con el objetivo de coordinar esfuerzos interinstitucionales, de cara a las elecciones de Congreso y presidencia de la República.

En el encuentro se establecieron rutas para facilitar el intercambio de información necesaria para el avance de las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación, así como para atender dificultades en los procesos que son competencia del órgano electoral.

De igual manera, se definió la realización de jornadas de capacitación en los diferentes procedimientos del proceso electoral dirigidas a los fiscales destacados para los delitos electorales en todas las seccionales del país. Se trata de una estrategia transitoria de articulación para la investigación y judicialización de las conductas que atentan contra los mecanismos de participación ciudadana.

La Registraduría Nacional del Estado Civil continuará trabajando de manera armónica con entidades del orden nacional, departamental y municipal, organismos de control y demás instituciones para garantizar un proceso electoral íntegro y transparente con plenas garantías para todos.