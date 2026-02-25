SuperSociedades impone multa de más de $1.200 millones a Impoamericana Roger por escándalo de corrupción de los carrotanques de la UNGRD

–La Superintendencia de Sociedades reportó este miércoles que, en ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control, sancionó a la sociedad Impoamericana Roger S.A.S., por su implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

El organismo de control estableció en un comunicado que la actuación se originó en el suministro de cuarenta vehículos tipo carrotanque a Gestión del Riesgo de Desastres, en virtud de la Orden de Proveeduría SMD-CTQ-192-2023 del 12 de octubre de 2023, por un valor total de cuarenta y seis mil ochocientos millones de pesos ($46.800.000.000), en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica declarada en el departamento de La Guajira.

Concluido el procedimiento correspondiente, afirma la SuperSociedades, se estableció la responsabilidad de la sociedad por la transgresión de disposiciones relacionadas con actos de corrupción.

En consecuencia, la Entidad resolvió imponer una multa por valor de mil doscientos noventa y ocho millones setecientos noventa y cinco mil seiscientos veintidós pesos ($1.298.795.622). ii) Declarar la inhabilidad de la sociedad para contratar con el Estado. iii) Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la sanción en un diario de amplia circulación nacional. iv) Ordenar la remoción de los administradores. v) Prohibir a la sociedad recibir subsidios del Gobierno por el término de diez (10) años.

La decisión se encuentra sujeta a los recursos de ley.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló “la entidad reitera su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial y de manera especial, con la promoción de la ética corporativa y la lucha contra la corrupción, como pilares para consolidar una cultura de legalidad e integridad en el ámbito empresarial”.