Ideam alerta sobre «nube de polvo» del Sahara que atravesará a Colombia

–(Imagen iStock creada con IA). El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, informó que mantiene el monitoreo permanente sobre las condiciones atmosféricas asociadas al transporte de «polvo del Sahara», una masa de aire seco y cálido cargada de finas partículas de arena, minerales y suciedad que viaja miles de kilómetros sobre el Océano Atlántico entre los messes de abril y octubre.

“En estos momentos se registran incrementos significativos de polvo del Sahara en el continente africano que, hasta ahora, no han generado mayor impacto ni afectación en el territorio nacional», indicó en un comunicado el IDEAM.

Añadió que en los últimos tres días han ingresado al país cantidades mínimas, principalmente sobre la costa Caribe colombiana, y no se espera una mayor afectación durante los próximos tres días.

«Este fenómeno suele presentarse a partir del mes de abril, cuando aumenta de manera más notable, con un pico principal en julio y agosto, y una disminución progresiva hacia el mes de septiembre”, señaló la subdirectora de Meteorología del Ideam, teniente coronel Carolina Rueda.

El Ideam indicó que continuará realizando seguimiento técnico y científico a este fenómeno, en coordinación con entidades nacionales e internacionales, con el fin de informar oportunamente a la ciudadanía y apoyar la toma de decisiones.

¿Qué es el polvo del Sahara?

Es una masa de aire seca y cargada de partículas minerales (principalmente arena muy fina, rica en silicatos y otros compuestos) que se origina en el desierto del Sahara, en África, y es transportada por los vientos alisios a través del

océano Atlántico.

Este fenómeno hace parte de la llamada Capa de Aire Sahariana (SAL, por sus siglas en inglés), una corriente atmosférica cálida y seca, con alta concentración de polvo, que puede recorrer miles de kilómetros y llegar hasta el Caribe y América. Cada año, millones de toneladas de polvo cruzan el Atlántico en un proceso natural que influye en el clima, los ecosistemas y la calidad del aire en varias regiones del planeta.

¿Qué efectos puede tener?

De acuerdo con la NASA, el polvo sahariano, puede generar diferentes efectos:

• Calidad del aire: puede producir bruma o calima, reduciendo la visibilidad y aumentando la concentración de material particulado.

• Salud: las partículas finas pueden irritar ojos, piel y vías respiratorias, especialmente en personas con enfermedades pulmonares.

• Clima y lluvias: su aire seco puede inhibir la formación de nubes y precipitaciones.

• Ecosistemas: aporta nutrientes que fertilizan suelos y océanos, aunque en exceso puede afectar corales y generar desequilibrios.

Además, estas partículas pueden modificar la radiación solar que llega a la superficie terrestre, influyendo en procesos atmosféricos.

El Ideam reiteró que este es un fenómeno natural y que, por ahora, no se esperan afectaciones significativas en el país. La entidad invitó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y continuará brindando información oportuna basada en el monitoreo permanente y el análisis científico, como parte de su compromiso con la protección de la vida, la salud y el bienestar de las comunidades.