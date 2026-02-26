Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves febrero 26, 2026 -Dólar TRM $3,745.78 (vigente 27 de febrero) -Euro $ 4,350.80 -Bitcoin US$ 67.612,40 Tasa de Interés -DTF: 9,59% -UVR: $ 400,17 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,26 -Petróleo Brent US$ 65,28 -Oro-Compra Banco de la República $ 587.281,49 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorAlcalde de Soacha, Julián Sánchez, reelegido como presidente del Consejo de la Región Metropolitana Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 27 de febrero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 5 y 6 También podría gustarte Nacional Accidente en la vía Panamericana dejó 15 heridos Andres Felipe Gama miércoles marzo 2, 2016 Nacional Procuradora alertó que $645.000 millones para compra de tierras no han sido ejecutados por la ANT Ariel Cabrera martes diciembre 17, 2024 Judicial Defensoría del Pueblo entregó a autoridades ecuatoriana a 3 menores de edad y un joven de 18 años que habían sido capturados por disidencias de las Farc Ariel Cabrera lunes diciembre 26, 2022 Conflicto Armado Ejército activará Fuerza de Tarea y Brigada Móvil en Huila Mario Murcia miércoles febrero 9, 2011