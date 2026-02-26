    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera

    -Dólar TRM $3,745.78 (vigente 27 de febrero)
    -Euro $ 4,350.80
    -Bitcoin US$ 67.612,40

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,59%
    -UVR: $ 400,17
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,26
    -Petróleo Brent US$ 65,28
    -Oro-Compra Banco de la República $ 587.281,49

    Ariel Cabrera
