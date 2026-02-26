Alcalde de Soacha, Julián Sánchez, reelegido como presidente del Consejo de la Región Metropolitana

Foto: Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca

En la primera sesión del año, el Consejo Regional de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca reeligió de manera unánime como presidente al alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, quien desempeñará esta función durante un año más.

“La Región no es solo un esquema nuevo de asociatividad para Colombia, sino el establecimiento de una nueva institucionalidad que va adquiriendo robustez y memoria técnica, que es lo más importante. Los beneficios son colectivos y de índole regional”, expresó el presidente del Consejo.

De igual manera, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue reelegido como vicepresidente del Consejo para la presente vigencia. “Nos parece importante seguir avanzando en el fortalecimiento del esquema regional que prioriza la autonomía de cada entidad territorial”, señaló.

Por otra parte, en la sesión, presidida igualmente por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Fusagasugá, William García Fayad, también se presentó el balance de la gestión adelantada por la Región Metropolitana en 2025. El director de la entidad, Luis Lota, destacó aspectos como la asociación de Fusagasugá, la declaración de dos hechos metropolitanos en torno al agua, la formulación de la guía metodológica del Plan Estratégico y de Ordenamiento (PLANEO), así como la elaboración de la primera versión del documento de diagnóstico y la implementación de la estrategia de participación del plan.

Adicionalmente, se resaltaron temas como el lanzamiento del Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales, la encuesta multipropósito, que se realiza junto con el DANE y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) de Bogotá, y proyectos en materia de seguridad integral, como el Centro de Comando y Control y la URI para Soacha; de seguridad alimentaria como Jóvenes a la E, Compramos tu cosecha, el Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario, Canasta Regional, la construcción de placa huella en Soacha y Fusagasugá, y Quebrajacho, un complejo agroindustrial en la ‘Ciudad jardín’ que optimizará la operación de los centros de acopio.

Así mismo, en materia de movilidad, se destacan los proyectos del intercambiador de la calle 80, el diseño de la Línea 3 del metro y del trazado de la Fase IV de TransMilenio, y el puente Tibanica, que se constituye en un hito de la movilidad regional que contribuirá a mejorar el tráfico de la autopista Sur.

El Gobernador de Cundinamarca indicó, por su parte, que dentro de los retos está la asociación de nuevos municipios que puedan beneficiarse con el esquema de la Región Metropolitana, mientras que el alcalde de Fusagasugá destacó la inversión para la construcción de placa huella que mejorará las condiciones para que los campesinos puedan sacar los productos de sus veredas.