La CAR frena en seco urbanización ilegal en la Reserva Forestal del Río Bogotá

Foto: CAR

En el marco de sus 65 años, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a través de su Dirección Regional Almeidas y Guatavita, realizó un operativo de seguimiento y control en la vereda Tilatá, municipio de Chocontá.

Durante la visita técnica se evidenciaron cinco construcciones de viviendas campestres no dispersas y un área destinada a uso comercial en etapa de ejecución. Asimismo, se identificó que el proyecto no cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Según la información suministrada por el director de obra, la estrategia de manejo contempla el uso de tanques como unidades de almacenamiento temporal, con disposición final mediante recolección y transporte por camión vactor hacia un sitio autorizado. Sin embargo, dicha medida no es aplicable dada la condición del predio al encontrarse dentro de la Reserva y no tratarse de viviendas rurales dispersas, únicas permitidas bajo la Resolución 138 de 2014.

Recordamos que la vivienda rural dispersa es la unidad habitacional localizada en suelo rural de manera aislada, asociada a las formas de vida del campo, que no hace parte de centros poblados rurales ni de parcelaciones destinadas a vivienda campestre.

Cabe resaltar que este proyecto genera un alto riesgo por remoción de suelo al interior de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, incumpliendo la Resolución 138 de 2014. Especialmente el Artículo 6, el cual indica que: “Los municipios no podrán, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, otorgar nuevas licencias de parcelación, ampliación y obra nueva, hasta tanto se determine el Plan de Manejo de la reserva forestal, las áreas, unidades mínimas de parcelación en suelo rural y las densidades para construcciones nuevas que mantengan el efecto protector de la reserva”.

“Recordamos a la ciudadanía que el número de viviendas estará asociado a la potencialidad y demanda de recursos naturales de la cuenca del área de influencia, con especial énfasis en el recurso hídrico, tanto en el abastecimiento como en la disposición final”, afirmó Camilo Poveda, director regional de Almeidas y Guatavita de la CAR.

Conforme a lo anterior, se concluye que no se cumple con la densidad máxima por hectárea concertada, ya que las cinco viviendas campestres se localizan de manera agrupada en un área aproximada de una hectárea.

Como autoridad ambiental, reiteramos nuestro compromiso de velar por los recursos naturales e invitamos a la comunidad a denunciar estas prácticas que perjudican una de las fuentes hídricas principales de nuestro territorio.