Petro convoca movilización para exigir al Congreso aprobación de Reforma a la Salud; además notifica: «Dueños de EPS responderán con su patrimonio las deudas que dejaron a sus proveedores»

–El Presidente Gustavo Petro pidió este jueves preparar una movilización nacional para hacerle un llamado al Congreso y «pedirles, solicitarles, exigirles y, como multitud, mandar que se apruebe a partir de marzo y definitivamente, la ley de la reforma a la salud en Colombia».

Además, solicitó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentar en marzo un proyecto de ley para que los dueños de las EPS respondan con su patrimonio por las deudas que dejaron con el sistema y sus proveedores.

Las precisiones las hizo el jefe del Estado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el Gran Encuentro Nacional de Salud, un espacio para resaltar la salud como un derecho fundamental y eje central del modelo de atención en el país bajo el lema ‘Defender la salud es defender a Colombia’.

El primer mandatario se refirió al grave problema que enfrentan los afiliados a las EPS porque no les entregan los medicamentos para sus tratamientos. “Se están robando la plata de las medicinas y por eso acaparan», precisó, y además afirmó que están cobrando a los proveedores sobreprecios de hasta el 20 y 30 por ciento.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entre tanto, anunció que este año los equipos de especialistas en salud llegarán a los 1.006 municipios de quinta y sexta categoría, para que la atención especializada no sea un privilegio, sino un derecho.

Además, el jefe de la cartera de Salud anunció que el Gobierno establecerá un régimen especial para los trabajadores de la salud, permitiendo que todo miembro de los Equipos Básicos de Salud entre a la planta de los hospitales públicos, y que se les pague sus derechos laborales con dignidad.