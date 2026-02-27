Colombia refuerza acciones preventivas ante aumento de casos de sarampión en las Américas

— Ante el aumento de casos de sarampión en la Región de las Américas, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió una circular nacional para intensificar la vacunación y la vigilancia epidemiológica frente al incremento de casos en la región.

Según el ministerio, el escenario epidemiológico internacional evidencia una reemergencia del sarampión, con incrementos sostenidos en diferentes regiones del mundo y un repunte significativo en el continente americano. Esta situación eleva el riesgo de importación del virus y exige medidas anticipadas para proteger los logros alcanzados en eliminación de la enfermedad, en un contexto de alta movilidad internacional.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2025 se confirmaron 247.623 casos en 179 países. En la Región de las Américas se reportaron 14.891 casos, 10 que representa un aumento de 32 veces frente a 2024.

En este contexto se informa que, en la presente semana, se encuentran en estudio 4 casos sospechosos de sarampión en personas con antecedente de viaje internacional, de los cuales 1 ya fue descartado por laboratorio, los otros 3

continúan en estudio. Frente a esto se mantiene la vigilancia estricta en coordinación con las entidades territoriales.

Por todo lo anterior se expidió circular cuyos aspectos más importantes de describen a continuación:

-Fortalecimiento de la vacunación

La vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir el sarampión. EI país mantiene disponibilidad gratuita de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y de la vacuna bivalente SR en más de 3.000 puntos de vacunación, así como a través de equipos extramurales y Equipos Básicos de Salud desplegados en aeropuertos, puertos, pasos fronterizos y jornadas comunitarias.

Se indica la vacunación contra sarampión a:

– Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar esquema a los 12 y 18 meses.

– Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis de triple viral.

– Población de 6 a 16 años: debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020—2021.

– Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.

– Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.

– Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto.

– Personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional.

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de la respuesta en salud

La circular también fortalece la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta del sistema de salud:

– Refuerzo de vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos terrestres para identificar personas con síntomas de sarampión (fiebre y rash o erupción en piel), con el fin de diagnosticar oportunamente y garantizar el aislamiento de casos sospechosos.

– Activación de rutas de atención en IPS para casos sospechosos en los servicios de urgencias y consulta externa. Se priorizará a pacientes con fiebre y rash, quienes deberán informar si han viajado en los últimos 21 días.

– Implementación de protocolos estrictos para prevenir contagio intrainstitucional hospitalario que eviten la transmisión del virus dentro de las instituciones de salud.

Estas acciones buscan garantizar la detección temprana de casos sospechosos, el aislamiento oportuno y la contención de posibles brotes.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a padres, cuidadores, viajeros y talento humano en salud a verificar y completar sus esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas compatibles con sarampión. Mantener coberturas altas de vacunación es clave para proteger la salud colectiva y preservar el estatus sanitario del país.