Defensoría emite alerta electoral temprana urgiendo medidas para garantizar derechos políticos en La Plata y Algeciras, Huila

–(Imagen ilustrativa RN). En una nueva sesión del Comité Departamental de Seguimiento Electoral realizada este jueves en Neiva, la capital del Huila, la Defensoría del Pueblo socializó el análisis de seguimiento a la Alerta Temprana (AT) 013-25, advirtiendo sobre los riesgos en los territorios para ejercer los derechos políticos de cara a los comicios del próximo 8 de marzo.

La intervención de la Defensoría Regional se centró en la evolución de las amenazas identificadas en la Alerta Temprana Electoral 2025–2026, cuyo objetivo es orientar a las entidades estatales en la implementación de acciones preventivas para garantizar los derechos y libertades políticas en los próximos procesos electorales.

Durante el comité, la Defensoría enfatizó la situación crítica de La Plata y Algeciras, municipios clasificados en nivel de acción urgente debido a la necesidad de intervención estatal inmediata para mitigar el riesgo.

La Plata: Este municipio enfrenta un escenario de control hegemónico por parte del Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), el cual controla materialmente el acceso a zonas estratégicas mediante retenes ilegales, hurtos de vehículos y cobros extorsivos, acciones que suponen un obstáculo significativo para el proselitismo, ya que las actividades políticas de los candidatos dependen de la «autorización» de este grupo para transitar por el territorio.

Algeciras: Al ser el único municipio del departamento con Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP), la Defensoría advirtió que la población firmante del Acuerdo de Paz ha tenido que reducir sus agendas de construcción de paz por temor a las amenazas del Frente Iván Díaz, situación que genera un elevado riesgo de abstención o la inhibición de liderazgos para inscribirse y participar activamente en la contienda electoral.

En el encuentro, la Defensoría del Pueblo insistió ante las autoridades competentes en la importancia de formular recomendaciones concretas que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad en el territorio. La entidad de derechos humanos subrayó que es imperativo consolidar una presencia integral y sostenida del Estado que no se limite al orden público, sino que fortalezca las capacidades institucionales para recuperar la gobernanza en zonas donde hoy predominan los grupos armados ilegales.

El propósito fundamental de este seguimiento es garantizar que el Huila cuente con elecciones libres, seguras y en paz, a fin de proteger de manera especial a las víctimas, liderazgos sociales y candidatos que hoy se encuentran bajo amenaza.

La Defensoría continuará con el monitoreo permanente del proceso electoral, instando a que se activen de forma oportuna las rutas de protección diferenciadas para evitar la consumación de los riesgos advertidos en su sistema de alertas.