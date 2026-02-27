Ejército liberó a 13 personas secuestradas en zona rural de Puerto Lleras, Meta

–Gracias a la reacción inmediata de las tropas del Gaula Militar Ariari de la Séptima Brigada, fueron liberadas 13 personas que habían sido secuestradas en el Meta por presuntos integrantes del autodenominado frente Iván Merchán de las disidencias de las Farc

Los hechos se registraron en la vereda Hato Candilejas, zona rural del municipio de Puerto Lleras, donde varios sujetos armados irrumpieron en una finca del sector, intimidaron a los trabajadores y los retuvieron contra su voluntad, afectando la tranquilidad de esta región del departamento del Meta.

Tras identificar este hecho, los soldados activaron de inmediato los protocolos de reacción, estableciendo cierres sobre posibles rutas de escape y desplegando operaciones de búsqueda y registro en veredas aledañas. La presión ejercida por las unidades militares obligó a los delincuentes a huir del lugar y abandonar uno de los vehículos hurtados.

En su interior fueron hallados 11 teléfonos celulares y un radio de comunicación, elementos que habían sido despojados a las víctimas durante la acción criminal. El material recuperado fue entregado a sus legítimos propietarios.

Posteriormente y luego de intensas labores de rastreo que se extendieron durante la noche y la madrugada, las 13 personas fueron ubicadas sanas y salvas, frustrando de manera contundente las intenciones del grupo delincuencial.

El Ejército Nacional reafirma su compromiso irrestricto con la protección de la población civil e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra su seguridad a través de la línea 147 del Gaula Militar. La información oportuna permite actuar con rapidez y salvar vidas.