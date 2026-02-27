Ejército neutralizó acciones terroristas de disidencias de las Farc en el Tolima

–Gracias a información de inteligencia militar, soldados del Batallón de Infantería N.18 coronel Jaime Rooke, de la Sexta Brigada, lograron la neutralización de acciones terroristas en el departamento del Tolima con la destrucción controlada de multiples artefactos explosivos, al parecer instalados por la estructura Joaquín González del grupo Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc.

En total son 43 dispositivos explosivos improvisados que serían activados para atacar la Fuerza Pública desplegada en la zona y para afectar la tranquilidad de los habitantes del suroccidente del Tolima. Fue así que, gracias a la pericia del binomio canino antiexplosivos y con la información de inteligencia militar, se ubicaron y posteriormente, tras acordonar el lugar, se llevó a cabo su destrucción.

Desde la Sexta Brigada se rechaza la elaboración y fabricación de estos artefactos explosivos con los que se pretendía atentar contra la vida de la población civil, por lo que se instaurarán las respectivas denuncias a los organismos nacionales e internacionales defensores de DD. HH. sobre estos actos cobardes y se reitera el compromiso de las tropas de esta unidad de velar 24/7 por la seguridad y la protección de los colombianos.