El Reto Atahualpa de CrossHiit llega a Bogotá: asiste gratis este viernes 27 de febrero

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), invita a la ciudadanía a participar en el Reto Atahualpa de CrossHiit, una experiencia pensada para desafiar límites, mejorar la condición física y fortalecer el trabajo en comunidad. Asiste gratis este viernes 27 de febrero de 2026.

La jornada se realiza este 27 de febrero en el parque Atahualpa, ubicado en la carrera 115 a #18A-40 en la localidad de Fontibón, y contará con tres niveles de participación:

6:30 a. m. Nivel avanzado.

7:30 a. m. Nivel intermedio.

8:30 a. m. Nivel básico.

El reto está dirigido tanto a deportistas experimentados como a quienes desean iniciar su proceso en entrenamientos de alta intensidad. Más que una sesión de ejercicio, será un espacio para transformar el cuerpo, fortalecer la mente y vivir la energía del entrenamiento colectivo.

La invitación es aceptar el desafío y ser parte de una experiencia que impulsa la disciplina, la constancia y la superación personal