Trabajo sí hay en Bogotá: Son 100 vacantes disponibles con postulación virtual este viernes 27 de febrero

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 100 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ este viernes 27 de febrero de 2026. La convocatoria trae vacantes en licitador, sellador de máquina de alta frecuencia o repujador, operaria u operario de confección y técnico en refrigeración. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.

Feria de empleo virtual de ‘Talento Capital’ en Bogotá

Accede a 100 vacantes para alta frecuencia o repujador, operaria u operario de confección y técnico en refrigeración con motocicleta, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Serviplus S.A.S. S.A.S. ¡Esta es tu oportunidad!

Detalles de la convocatoria:

Mínimo 3 meses de experiencia.

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

Postúlate este viernes 27 de febrero de 2026 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Confirma tu asistencia diligenciando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Ingresa al proceso virtual a través de la plataforma Meet, haciendo clic aquí.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratis y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales