Trabajo sí hay en Bogotá: Son 100 vacantes disponibles con postulación virtual este viernes 27 de febrero
Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 100 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ este viernes 27 de febrero de 2026. La convocatoria trae vacantes en licitador, sellador de máquina de alta frecuencia o repujador, operaria u operario de confección y técnico en refrigeración. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!
La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.
Feria de empleo virtual de ‘Talento Capital’ en Bogotá
Accede a 100 vacantes para alta frecuencia o repujador, operaria u operario de confección y técnico en refrigeración con motocicleta, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Serviplus S.A.S. S.A.S. ¡Esta es tu oportunidad!
Detalles de la convocatoria:
- Mínimo 3 meses de experiencia.
- Hoja de vida actualizada.
- Copia de cédula de ciudadanía.
- Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.
Postúlate este viernes 27 de febrero de 2026 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.
Confirma tu asistencia diligenciando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.
Ingresa al proceso virtual a través de la plataforma Meet, haciendo clic aquí.
Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.
Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratis y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales