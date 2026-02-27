Manifestación en la calle 13 con carrera 18: movilidad en Bogotá hoy viernes 27 de febrero de 2026

Durante la tarde de hoy viernes 27 de febrero de 2026, hay alta congestión tras labores de mantenimiento en la autopista Sur con carrera 73I luego de un hundimiento en la vía, lo que puede generar demoras al ingreso a la ciudad desde el municipio de Soacha. Asimismo, hay cierre preventivo en la calle Tercera con carrera 56 por hundimiento en la vía. También se presenta una manifestación en la calle 13 con carrera 18.

Estas novedades pueden generar afectaciones en operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio. ¡Conoce detalles y planifica tu regreso a casa!

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy viernes 27 de febrero de 2026

Manifestación en la calle 13 con carrera 18

Corte 10:32 a. m.

A la hora se presentan bloqueos en la vía, servicios troncales que transitan por la Calle 13 están detenidos ambos sentidos.

Accidente en la calle 80 con carrera 106

Se presentó un siniestro entre dos motociclistas, en la localidad de Engativá, en la calle 80 con carrera 106, sentido occidente – oriente.

Corte 09:13 a. m.

Actualización

Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la calle 80 con carrera 106, en sentido occidente – oriente.

Grupo Guía en el punto.

Corte 08:26 a. m.

Siniestro entre dos motociclistas, en la localidad de Engativá, en la calle 80 con carrera 106, sentido occidente – oriente. Grupo Guía en el punto.

Alta congestión en la vía Bogotá-La Calera por accidente de tránsito

Además se registra alta congestión en la avenida Boyacá con calle 12B luego de una manifestación en la vía. Por otro lado, hay alto flujo vehicular en la vía Bogotá-La Calera en el kilómetro 3.5, tras un accidente de tránsito. También hay reporte de alta congestión en la avenida NQS con calles Octava sur por accidentes de tránsito..

Durante la mañana se registró alto flujo vehicular en la vía Bogotá-La Calera en el kilómetro 3.5, tras un accidente de tránsito.

Corte 7:41 a. m.

Actualización: Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la vía Bogotá- La Calera con kilómetro 3.5

Corte 7:34 a. m.

Actualización

Continúa la afectación vial en la vía Bogotá – La Calera con kilómetro 3.5, debido a siniestro vial.

Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en la zona.

Corte 6:47 a. m.

Siniestro entre dos camionetas en la localidad de Chapinero, en el vía Bogotá – La Calera con kilómetro 3.5

?Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tráfico en la zona.

Alta congestión en la avenida Boyacá con calle 12B por manifestación

Además, se registró en la mañana alta congestión en la avenida Boyacá con calle 12B luego de una manifestación en la vía.

Corte 8:08 a. m.

Actualización: Los Manifestantes se ubican sobre andén y se recupera la movilidad en la avenida Boyacá con calle 12B, en sentido sur a norte.

?Grupo Guía continúan gestionando el tráfico en el punto.

Corte 7:44 a. m.

Actualización: Persiste la afectación vial en la avenida Boyacá con calle 12B, en sentido sur a norte, por manifestación.

?Grupo Guía, Tránsito y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor.

Corte 6:52 a. m.

Actualización: Continúa la afectación vial en la avenida Boyacá con calle 12B, en sentido sur a norte, debido a manifestación.

?Rutas alternas: Av. Américas, Carrera 68 y Av. Cali.

??Grupo Guía, Tránsito y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor.

Corte 6:13 a. m.

Se presenta afectación vial en la avenida Boyacá con calle 12B, en sentido sur a norte, debido a manifestación.

Rutas alternas: Avenida Las Américas, la carrera 68 o la avenida Ciudad de Cali. Tránsito y Grupo Guía desvían y gestionan el tráfico.

Alta congestión en la avenida NQS con calles Octava sur por accidentes de tránsito

Corte 7:26 a. m.

Se registra congestión vehicular en el corredor de la avenida NQS o carrera 30, en ambos sentidos viales, por las siguientes novedades:

Siniestro entre camión y motociclista, avenida NQS con calle Octava Sur en sentido norte a sur.

Volqueta afecta un carril, en la avenida NQS con calle Octava Sur en sentido sur a norte.

Alta congestión en la autopista Sur con carrera 73I luego de trabajos de mantenimiento por hundimiento de la vía

Corte 7:19 a. m.

Actualización: Se habilita la movilidad en toda la calzada de la autopista Sur con carrera 73I, en sentido Soacha hacia Bogotá.

?Agentes Civiles gestionan el tráfico en el corredor.

Corte 6:40 a. m.

Actualización: Agentes Civiles gestionan el tráfico en la autopista Sur con carrera 73I, en sentido Soacha hacia Bogotá. ?Continúan las labores de reparación de la capa asfáltica.

Corte 6:24 a. m.

Se mantiene el cierre vial de dos carriles en la autopista Sur con carrera 73I, frente al ingreso al barrio Perdomo y La Estancia, en sentido Soacha hacia Bogotá, por trabajos de reparación de la capa asfáltica.

? Grupo guía permanece en la zona, apoyando la gestión del tráfico.

?? Se registra tránsito lento con alto flujo vehicular.

Cierre preventivo en la calle Tercera con carrera 56 por hundimiento en la vía

Corte 6:42 a. m.

Actualización: Continúa el cierre vial preventivo en un carril de la calzada por hundimiento de la capa asfáltica en la calle Tercera con carrera 56.

Corte 6:22 a. m.

Se realiza cierre vial preventivo en la localidad de Puente Aranda, por hundimiento de la capa asfáltica en la calle Tercera con carrera 56. Grupo guía apoya la realizan gestión de tráfico.