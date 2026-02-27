    • Nacional

    Golpe al narcotráfico en la frontera con Ecuador: Fueron capturados 14 integrantes de red trasnacional

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Tropas del Gaula Militar de la Brigada 27 del Ejército, en coordinación con la Policia Nacional desarticularon una organización narcotraficante con alcance trasnacional que delinquía en la frontera sur de Colombia con Ecuador, la cual estaría al mando de alias «Maestre» y «el viejo».

    En la operación, realizada en los municipios de San Miguel y el Valle del Guamuez, y en Cali, la capital del Valle del Cauca, en el marco del Plan Ayacucho Plus, fueron capturados 14 sujetos mediante orden judicial, que serán procesados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

    Estas personas serían determinadoras en la dinamización de la producción y tráfico de clorhidrato de cocaína en los departamentos de Putumayo y Nariño, utilizando el territorio ecuatoriano como plataforma estratégica para el envío del estupefaciente hacia mercados internacionales en Europa y Estados Unidos.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte