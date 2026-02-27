    • Economía Nacional

    Precio del galón de gasolina tendrá rebaja de $500 en marzo

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Por segunda ocasión en lo corrido de este año, el Gobierno Nacional reducirá el precio del galón de gasolina corriente en marzo. La rebaja será de 500 pesos, con lo cual el precio promedio en las 13 principales ciudades del país será de 15 mil 057 pesos.

    De acuerdo con el ajuste determinado por el Ministerio de Minas y Energía, las capitales que mantendrán el combustible más caro serán Villavicencio, Cali y Bogotá, mientras el más barato regirá en Pasto, Cúcuta, y Cartagena.

    Este es el nuevo precio promedio con la reducción de los $500 en las 13 principales ciudades del territorio nacional:

    Bogotá, $15.491
    Cali, $15.502
    Medellín, $15.412
    Bucaramanga, $15.248
    Barranquilla, $15.126
    Cartagena, $15.083
    Cúcuta, $13.400
    Manizales, $15.466
    Pereira, $15.439
    Ibagué, $15.407
    Montería, $15.333
    Pasto, $13.247
    Villavicencio, $15.591
    Promedio 13 ciudades principales, $15.057

