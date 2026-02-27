Precio del galón de gasolina tendrá rebaja de $500 en marzo

–Por segunda ocasión en lo corrido de este año, el Gobierno Nacional reducirá el precio del galón de gasolina corriente en marzo. La rebaja será de 500 pesos, con lo cual el precio promedio en las 13 principales ciudades del país será de 15 mil 057 pesos.

De acuerdo con el ajuste determinado por el Ministerio de Minas y Energía, las capitales que mantendrán el combustible más caro serán Villavicencio, Cali y Bogotá, mientras el más barato regirá en Pasto, Cúcuta, y Cartagena.

Este es el nuevo precio promedio con la reducción de los $500 en las 13 principales ciudades del territorio nacional:

Bogotá, $15.491

Cali, $15.502

Medellín, $15.412

Bucaramanga, $15.248

Barranquilla, $15.126

Cartagena, $15.083

Cúcuta, $13.400

Manizales, $15.466

Pereira, $15.439

Ibagué, $15.407

Montería, $15.333

Pasto, $13.247

Villavicencio, $15.591

Promedio 13 ciudades principales, $15.057