Precio del galón de gasolina tendrá rebaja de $500 en marzo

–Por segunda ocasión en lo corrido de este año, el Gobierno Nacional reducirá el precio del galón de gasolina corriente en marzo. La rebaja será de 500 pesos, con lo cual el precio promedio en las 13 principales ciudades del país será de 15 mil 057 pesos.
De acuerdo con el ajuste determinado por el Ministerio de Minas y Energía, las capitales que mantendrán el combustible más caro serán Villavicencio, Cali y Bogotá, mientras el más barato regirá en Pasto, Cúcuta, y Cartagena.
Este es el nuevo precio promedio con la reducción de los $500 en las 13 principales ciudades del territorio nacional:
Bogotá, $15.491
Cali, $15.502
Medellín, $15.412
Bucaramanga, $15.248
Barranquilla, $15.126
Cartagena, $15.083
Cúcuta, $13.400
Manizales, $15.466
Pereira, $15.439
Ibagué, $15.407
Montería, $15.333
Pasto, $13.247
Villavicencio, $15.591
Promedio 13 ciudades principales, $15.057