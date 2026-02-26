Alerta en el Río Bogotá: CAR interviene tras vertimiento masivo de combustible en Cajicá

Foto: CAR

Un equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) adelanta la toma de muestras en diferentes puntos aguas arriba y abajo del lugar de los hechos, para evaluar el grado de afectación de la quebrada La Cruz, afluente del río Bogotá y de los suelos adyacentes, luego que un camión cisterna, que transportaba 3.100 galones de combustible, volcara en la vía que comunica a los municipios de Cajicá y Zipaquirá.

“Dentro de las competencias de la CAR estamos realizando muestreos para iniciar el proceso de análisis físico químico que nos permita determinar el grado de afectación de la corriente hídrica y con base en los resultados, activar el plan correspondiente”, afirmó Mauricio Garzón, director de la Regional de Sabana Centro de la CAR.

Para apoyar las acciones de la Corporación en el lugar del siniestro vial, se dispuso el acompañamiento de profesionales de la regional Sabana Centro y de los expertos en análisis hidrológicos del Laboratorio Ambiental de la CAR.

En paralelo, la Corporación está revisando el plan de contingencia que debe tener la empresa propietaria del vehículo frente a gyheste tipo de incidentes

Cabe señalar que en el lugar también hicieron presencia, además de la CAR, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Alcaldía de Cajicá, quienes además de apoyar la gestión del riesgo, procedieron con el cerramiento de la zona.