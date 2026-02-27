    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 27 de febrero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 27 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3514 – La 5ta 1 – Tarde 3884 – La 5ta 3

    Culona
    Día 1695 – Noche

    Astro Sol
    5196 – Signo Escorpión

    Pijao de Oro
    6602 – La 5ta 9

    Paisita
    Día 5069 – La 5ta 5 – Noche

    Chontico
    Día 1131 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 4622 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 0938 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 420 – Noche

    Play Four
    Día 6654 – Noche

    Samán
    Día 6254

    Caribeña
    Día 6099 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 7347 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 8032 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9587 – La 5ta 1 – Tarde 3491 – La 5ta 5

