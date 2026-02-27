Resultados de las loterías y chances de este viernes 27 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 27 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3514 – La 5ta 1 – Tarde 3884 – La 5ta 3
Culona
Día 1695 – Noche
Astro Sol
5196 – Signo Escorpión
Pijao de Oro
6602 – La 5ta 9
Paisita
Día 5069 – La 5ta 5 – Noche
Chontico
Día 1131 – La 5ta 1 – Noche
Cafeterito
Tarde 4622 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 0938 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 420 – Noche
Play Four
Día 6654 – Noche
Samán
Día 6254
Caribeña
Día 6099 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 7347 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 8032 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 9587 – La 5ta 1 – Tarde 3491 – La 5ta 5