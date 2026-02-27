Secretaría de Salud emite alerta preventiva por polvo del Sahara en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Salud

Ante la llegada de una masa de aire con partículas de arena del desierto del Sahara provenientes del Norte de África prevista para esta semana, con mayor presencia los días miércoles 25 y jueves 26 de febrero, la Secretaría Distrital de Salud informa que no se esperan impactos significativos en la calidad del aire de la ciudad debido a las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por alta nubosidad y presencia de lluvias, que favorecen la dispersión y el lavado de la atmósfera, lo que reduce la concentración de material particulado.

Lo anterior, de acuerdo al seguimiento realizado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante herramientas satelitales, modelos de pronóstico y el monitoreo permanente de la Red de Calidad del Aire de Bogotá.

No obstante, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Salud mantendrán el monitoreo y vigilancia permanente de la calidad del aire y reiteran a la ciudadanía que el material particulado es uno de los contaminantes atmosféricos con mayor impacto en la salud pública.

La exposición a este contaminante cuando se presenta de forma prolongada puede aumentar la morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer, alteraciones en el desarrollo neurológico infantil y desenlaces adversos en gestantes, como parto pretérmino y bajo peso al nacer.

La población más sensible incluye a personas mayores de 60 años, niñas y niños, gestantes y personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o que afecten el sistema inmunológico. Por ello, se recomienda consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) en este enlace http://iboca.ambientebogota.gov.co/mapa/, en el cual se informa el nivel de riesgo (verde, amarillo, naranja, rojo o morado) y las recomendaciones específicas para cada categoría.

“Dado que la ciudad está entrando en el pico respiratorio, el Distrito enfatiza en mantener esquemas de vacunación al día, reforzar el lavado frecuente de manos, evitar espacios poco ventilados y usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios, especialmente cuando se convive con personas vulnerables”, indicó Julián Fernández, subsecretario de salud pública.

Finalmente, se invita a la ciudadanía a contribuir con la mejora de la calidad del aire utilizando medios de movilidad de cero o bajas emisiones, manteniendo en buen estado los vehículos y evitando prácticas que generen contaminación como fogatas, pólvora, chimeneas, consumo de tabaco o vapeadores. Ante cualquier signo de alarma o deterioro clínico, se debe acudir oportunamente a los servicios de salud y seguir atentos a la información oficial de las autoridades ambientales y sanitarias.