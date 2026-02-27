Último día de inscripciones al programa ‘Salvavidas al Empleo’ en Bogotá

Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), puso en marcha la estrategia o programa ‘Salvavidas al Empleo’, una medida temporal y focalizada que busca apoyar a las micro y pequeñas empresas de la ciudad durante la transición generada por el aumento del salario mínimo, con el fin de proteger el empleo formal, prevenir despidos y reducir el riesgo de informalidad. Las inscripciones están abiertas hasta hoy viernes 27 de febrero de 2026. ¡Consulta aquí los requisitos y postula a tu micro y mediana empresa!

El programa contempla un apoyo económico por cada trabajador o trabajadora formal que devengue un salario mínimo, cuyo monto varía según el sexo registrado en la cédula: $ 800.000 para mujeres, personas trans y no binarias, y $ 700.000 para hombres.

El programa ‘Salvavidas al Empleo’ busca entregar 10 mil incentivos para apoyar entre 2.000 y 5.000 empresas con el propósito que cada trabajador que recibe un salario mínimo mantenga su empleo y siga generando ingresos para su familia.

¿Cuáles son los requisitos y cómo acceder al programa ‘Salvavidas al Empleo’ en Bogotá?

Para acceder a este incentivo, las micro y pequeñas empresas deben estar legalmente constituidas y activas en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), contar con residencia y operación efectiva en Bogotá D. C., y pertenecer a los sectores de alojamiento y servicios, comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, construcción, actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, así como transporte y almacenamiento.

Cronograma de ‘Salvavidas al Empleo’ en Bogotá

Las micro y pequeñas empresas interesadas en postularse encuentran la información y el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://bogota.gov.co/2026/salvavidas/

Las inscripciones estarán abiertas hasta hoy viernes 27 de febrero de 2026 y deberán presentar la siguiente documentación:

Copia del RUT de la empresa. Copia de los contratos de trabajo de empleadas o empleados a postular en donde consten fechas de vigencia y que la remuneración es equivalente a un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV). Copia de cualquiera de los documentos de identidad de los empleadas o empleados a postular. Certificación bancaria de la empresa.

Durante marzo de 2026 se notificará a las empresas que cumplieron los requisitos y quedaron habilitadas para acceder al incentivo. Entre el 1 y el 15 de abril, las empresas seleccionadas deberán presentar la información de los pagos de seguridad social correspondientes a febrero y marzo de cada trabajadora y trabajador postulado al programa. Los pagos del incentivo se realizarán a partir de abril, una vez los empresarios presenten la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Con esta iniciativa, la Administración distrital reafirma su compromiso con la defensa del empleo formal, la sostenibilidad empresarial y la reactivación económica, brindando herramientas concretas para que las micro y pequeñas empresas continúen siendo motor de desarrollo y generación de trabajo en Bogotá.