Se normaliza la calidad del aire en Mochuelo: CAR levanta alerta por partículas finas dañinas para la salud

Foto: CAR

Luego de diez días de haber decretado el nivel de prevención por contaminación del aire en el área rural de la Bogotá, sector Mochuelo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) levantó la alerta tras identificar condiciones que mejoraron la calidad del aire.

De acuerdo con el comportamiento presentado por la media móvil no se evidencian excedencias de concentración durante las últimas 48 horas para Material Particulado (PM2.5) en la estación de Bogotá Rural Mochuelo, por tanto se cumplen los criterios para la finalización de la declaración realizada.

Luego de hacer seguimiento a la emisiones generadas por el sector industrial y operativos en vía que realizaron las autoridades en conjunto para controlar las emisiones del parque automotor y restringir la circulación de vehículos, principalmente diesel, por los principales corredores viales se pudo comprobar menores niveles de concentración de PM2.5, que provocó el nivel de prevención.

“Hoy podemos decir que la calidad del aire en el sector Mochuelo no contiene excedencias de Material Particulado 2.5 que es dañino para la salud, sino que cumple con estándares de medición con buena calidad”, afirmó el Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental, Carlos Gutiérrez.

La CAR, como autoridad ambiental de la zona rural de Bogotá continúa haciendo recomendaciones para evitar que esta situación se repita pensando en la salud de los ciudadanos por este tipo de contaminantes que está representado por partículas finas en el aire, con un diámetro estimado de 2.5 micrómetros o menos y que por su tamaño logran penetrar en los pulmones de personas y animales.