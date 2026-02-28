Bogotá activa protocolos tras confirmar caso importado de sarampión

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa mantenemos vigilancia activa para proteger la salud de la ciudadanía. En el marco del fortalecimiento permanente de la vigilancia en salud pública en puntos de entrada como el aeropuerto internacional y las terminales terrestres, Bogotá confirmó un caso importado de sarampión en un adulto procedente de México.

El resultado positivo fue obtenido el 19 de febrero mediante técnica PCR en muestras de hisopado y orinas tomadas el 15 de febrero. Las muestras fueron remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud para su confirmación y notificación oficial.

La identificación del caso fue posible gracias a la capacidad instalada del Laboratorio Distrital de Salud Pública, que cuenta con transferencia tecnológica y diagnóstico molecular propio para sarampión. Actualmente, Bogotá es la única entidad territorial del país con esta capacidad, lo que permite confirmar directamente los casos y acelerar la respuesta sanitaria.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) precisa que la confirmación de un caso importado no implica transmisión autóctona. Por eso se han activado, desde la sospecha clínica del caso y de manera inmediata los siguientes protocolos:

Aislamiento domiciliario del caso confirmado.

Seguimiento clínico permanente por equipos de salud.

Investigación epidemiológica de campo.

Identificación y monitoreo de contactos.

Búsqueda activa comunitaria e institucional.

Verificación rápida de coberturas de vacunación.

Implementación de cerco vacunal preventivo.

“La confirmación de este caso importado demuestra que el sistema de vigilancia de Bogotá funciona. Detectamos oportunamente, aislamos de inmediato y activamos el cerco epidemiológico para cortar cualquier posible cadena de transmisión. Hoy no tenemos evidencia de contagio local.”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

La ciudad ha fortalecido su vigilancia en el contexto de la emergencia internacional por sarampión que se registra en las Américas desde 2024. Como resultado de esta intensificación, Bogotá pasó de investigar 580 casos sospechosos en 2024 a 782 en 2025, un incremento del 35 %, lo que refleja mayor capacidad del sistema para la detección temprana y la notificación inmediata.

Un virus altamente contagioso

El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que se propaga por vía aérea al toser, estornudar o incluso al respirar en espacios cerrados. Puede generar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas no vacunadas.

Ante la circulación activa del virus en la región de Américas, Bogotá estructuró un Plan Distrital de Prevención, Preparación y Respuesta frente al sarampión, que incluye vigilancia intensificada, diagnóstico oportuno, equipos de respuesta inmediata, capacitación del talento humano en salud y fortalecimiento de la comunicación del riesgo.

La vacunación es la medida más efectiva para prevenir complicaciones y evitar la propagación del virus. Bogotá mantiene vigilancia epidemiológica activa y respuesta sanitaria permanente para proteger la salud de la ciudadanía.

Para acceder a vacunación gratis de sarampión, consulta a través del Portal Bogotá, los puntos de vacunación diarios habilitados, ingresando o haciendo clic aquí.