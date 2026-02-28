Colombia presenta la tasa de desocupación más baja del siglo en enero de este año’: Petro

Foto: Presidencia de la República

“A pesar del caos que predecían los llamados expertos y la mayoría de la Junta Directiva de la Banco de la República, en el mes de enero siguió bajando el desempleo y esta vez respecto al año 2025″.

Así lo afirmó el presidente Gustavo Petro, en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que se refirió al informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre el mercado laboral en Colombia durante el primer mes de 2026.

Al respecto, el mandatario recalcó en X: “El mes de enero fue de pago efectivo del salario mínimo vital en sus dos quincenas y, dado que hay capacidad productiva instalada pero no usada en Colombia, no se tradujo en inflación ni en desempleo, tal como vaticinaban los demandantes del salario mínimo vital, sino en mayor empleo generado por una mayor demanda. Sigue bajando el desempleo en Colombia».

En otro mensaje de la misma red social afirmó: “Con salario vital, tenemos la tasa de desocupación más baja del siglo en enero de este año. Los asesores económicos del Banco de la República debe revisar su teoría económica».

Disminución histórica para un mes de enero

De acuerdo con el DANE, durante enero de 2026 la tasa de desempleo se ubicó en 10,9%, lo que significa que disminuyó frente al 11,6% registrado en el mismo periodo de 2025.

El director de Metodología y Producción Estadística del DANE, Cesar López Alfonso, indicó que ese 10,9% registrado en enero de 2026 es “el más bajo en la serie histórica para un enero desde el 2001″, es decir, el menor durante los últimos 25 años para dicho mes.

El experto explicó que tradicionalmente el mes de enero presenta las tasas de desempleo más elevadas, mientras que diciembre suele reportar las más bajas.

A nivel nacional, la población ocupada aumentó en 324 mil personas respecto al año anterior, al pasar de 22’903.000 en enero de 2025 a 23’227.000 en enero de 2026.

Para el total nacional, la tasa de desocupación se ubicó en 8,7% para los hombres y en 13,8% para las mujeres, lo cual, según el DANE, es una “variación estadísticamente significativa».

Las ramas de actividad económica con mayores aumentos en el número de ocupados para enero de 2026 fueron: Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (172 mil personas), Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos (155 mil personas), e Industrias manufactureras (134 mil personas).

Las menores tasas de desocupación se observaron en Bogotá (7,5%), Manizales (7,7%) y Villavicencio (7,7%). Las mayores fueron Quibdó (24,6%), Cartagena (14,6%) y Riohacha (13,6%).

Con información del DANE