Hasta este 28 febrero, disfrute gratis del ‘Carnaval de las Letras’ 

Para terminar el mes, del 26 al 28 de febrero el Centro Comercial Avenida Chile y Financiero, tendrá diferentes actividades culturales y educativas en el Carnaval de Letras entre las cuales estará un encuentro con la única doctora en Astronomía del país, María Gracia Batista, coordinadora del Observatorio de la Universidad de los Andes en el que se realizará una observación solar con dispositivos ópticos certificados con entrada libre.

Con exposiciones de cada uno de los autores, los visitantes podrán conocer detalles más amplios de la vida y obra de cada uno de ellos. En alianza con la Fundación Rafael Pombo los visitantes encontraran en el primer piso del centro comercial, espacios creativos que inspiran a pequeños y adultos para estimular la lectura a través de los cuentos y las fabulas.

Prográmate del 26 al 28 de febrero 2026 en el ‘Carnaval de letras’

El jueves 26, el público podrá conocer la importancia “Gabriel García Márquez en el Cine”, a través de Rito Alberto Torres a las 5:00 p. m.

En alianza con la Casa Poesía Silva, el viernes 27 se tendrá la actividad “Reescribiendo a Silva” en la que se desarrollará un collage poético con las composiciones literarias del escritor con el objetivo de conocer más de su legado e integrar a los participantes a las 5:00 p. m.

La observación solar llegará el 28 de febrero a las 11:00 a. m. con la Astrónoma, María Gracia Batista, quien dará a conocer la historia del Exoplaneta Melquiades y la Estrella de Macondo como homenaje a García Márquez por su Premio Nobel con "Cien Años de Soledad" En esta actividad los participantes podrán experimentar la observación a través de dispositivos ópticos en la plazoleta externa de Avenida Chile Centro Comercial y Financiero.

Estas actividades hacen parte de la agenda cultural del Carnaval de las Letras, un viaje literario inspirado en la obra de José Asunción Silva, Gabriel García Márquez y Rafael Pombo con exposiciones de cada uno de los autores y que estará hasta el 5 de marzo de 2026.

La cita es en el Centro Comercial Avenida Chile y Financiero, ubicado en calle 72 #10-34.

*Este evento no hace parte de la agenda cultural del Distrito.