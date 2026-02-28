Postúlese y encuentre empleo en Bogotá: hay 1.366 vacantes disponibles de manera virtual hasta el sábado 28 de febrero

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 1.366 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 28 de febrero de 2026. Hay vacantes disponibles para perfiles de educacio?n ba?sica y media, asi? como te?cnicos, tecnolo?gicos, profesionales y con estudios de especializacio?n Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 28 de febrero, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno.

El director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la entidad, Guillermo Alarco?n Plata, reitero? el compromiso de mantener una oferta laboral permanente, diversa y alineada con las necesidades del mercado. “A trave?s de nuestras estrategias de intermediacio?n laboral, la articulacio?n con el sector empresarial y el acompan?amiento a los buscadores de empleo, seguimos facilitando el acceso al trabajo formal, promoviendo la inclusio?n laboral y fortaleciendo el tejido productivo de la ciudad”, afirmo?.

La oferta contempla oportunidades para personas con educacio?n ba?sica y media, asi? como para perfiles te?cnicos, tecnolo?gicos, profesionales y con estudios de especializacio?n. Las vacantes incluyen cargos que no requieren experiencia y otros que demandan hasta siete an?os de trayectoria, con rangos salariales entre uno y cuatro salarios mi?nimos mensuales legales vigentes.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 28 de febrero de 2026

Hay oportunidades, tanto quienes buscan su primer empleo como quienes cuentan con experiencia pueden encontrar opciones acordes con su formacio?n y recorrido laboral. Algunas de las vacantes disponibles son:

Opto?metra.

Auxiliar de odontologi?a.

Me?dico especialista en fisiatri?a.

Auxiliar especializado en carne.

Auxiliar especializado en panaderi?a.

Costurero.

Cajero.

Practicante de bienestar.

Auxiliar contable.

Operario planta metalmeca?nica.

Aprendiz a?rea administrativa.

Inspector SST.

Asesor de cartera solucionador.

Coordinador juri?dico.

Auxiliar logi?stico conductor C1 C2.

Docente de matema?ticas.

Docente de ingle?s.

Docente de sociales.

Docente de espan?ol.

Docente de mu?sica.

Docente de arte.

Psicopedagogo o licenciado en educacio?n especial.

Auxiliar de tienda.

Coordinador de equipo.

Ejecutivo comercial junior.

Analista de no?mina.

Ejecutivo comercial brain hunter.

Analista contable y financiero.

Contador junior.

Asistente de seleccio?n.

Coordinador de operaciones.

Psico?logo organizacional.

Auxiliar de sistema.

Practicante administrativo.

Analista administrativo.

Asesor inmobiliario.

Li?der de servicio psicologi?a organizacional.

Psico?logo.

Supervisor de zona.

Coordinador de exportacio?n.

Asistente ejecutivo.

Coordinador de importacio?n.

Digitador transcriptor radiologi?a.

Auxiliar en salud oral o te?cnico en higiene oral.

Tecno?logo en radiologi?a e ima?genes diagno?sticas.

Maestro de construccio?n.

Especialista en topografi?a.

Especialista en urbanismo.

Especialista ambiental.

Especialista en presupuesto.

Apoyo en contratacio?n.

Analista de operaciones.

Especialista en tra?nsito y transporte.

Especialista en redes hu?medas y secas.

Coordinador de campo.

Auxiliar de puerta automotriz.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.