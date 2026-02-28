Recuperados 1200 m² y retiradas 7,3 toneladas de residuos en el Canal Comuneros

Foto: Alcaldía Local de Los Mártires

La Alcaldía Local de Los Mártires adelantó una jornada integral de limpieza, verificación y control en el sector del Canal Comuneros, en la Calle 6 con Carrera 24, logrando recuperar 1.200 metros cuadrados de espacio público y retirar 7,3 toneladas de residuos sólidos.

Durante la intervención se desmontaron 11 cambuches que ocupaban el área intervenida y se recolectaron 46 llantas en cuatro puntos críticos identificados en la zona. Asimismo, se mitigó un punto de acumulación de residuos de construcción y demolición, reduciendo riesgos ambientales, sanitarios y mejorando las condiciones del entorno.

En el operativo también fueron halladas armas blancas, que fueron entregadas a la Policía para el procedimiento correspondiente, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en el sector.

Atención social y cumplimiento de la Acción Popular

Como parte del componente social de la jornada, 17 habitantes de calle recibieron atención a través de la oferta institucional del Distrito, promoviendo rutas de acompañamiento en salud y procesos de inclusión social.

Esta intervención se desarrolló en cumplimiento de la Acción Popular vigente y demuestra el trabajo articulado entre entidades distritales y autoridades locales para recuperar el espacio público, mejorar el entorno y fortalecer la convivencia en beneficio de las y los ciudadanos.

La Administración Local continúa adelantando acciones integrales para consolidar espacios más seguros, ordenados y sostenibles en la localidad.