En un 58 % aumentaron las visitas a los Caminos de los Cerros Orientales en Bogotá durante 2025

Foto: Acueducto de Bogotá

Un total de 112.237 visitantes disfrutaron de los encantos que ofrecen los senderos orientales de Bogotá durante 2025. Lo que significó un aumento del 58 % con respecto al número de 2024.

Desde la entrada en operación del proyecto Caminos de los Cerros Orientales en el año 2020 hasta 2025 se han registrado un total de 437.591 visitantes. Hoy están habilitados al público 10 caminos que suman 42,7 kilómetros para recorrer escenarios rodeados de ambiente natural muy cerca de la ciudad.

En las visitas, los equipos que acompañan los recorridos promueven de manera integral la conservación ecológica, la actividad física pasiva, la educación y participación comunitaria para consolidar mensajes de cuidado y protección del agua.

Actualmente, el proyecto Caminos de los Cerros Orientales, que lidera la EAAB, cuenta con 30 funcionarios expertos en guías profesionales de turismo, ingenieros, biólogos y administradores ambientales, entre otros perfiles, y que, además, están capacitados en atención prehospitalaria para garantizar la integridad de los visitantes ante cualquier eventualidad.

Nuevos caminos y mejoras en los senderos

Durante el año 2025 se invirtieron algo más de 1.449 millones de pesos en actividades de operación y mantenimiento de los senderos, entre los que se destaca la operación de la conexión El Granizo que permite unir el recorrido entre los caminos Quebrada La Vieja y Kilómetro 11 – 12 Quebradas.

Para el desarrollo de las actividades en 2026 se proyectan invertir más de 2.350 millones de pesos, lo que representa un aumento del 62 por ciento con respecto al año anterior.

Además, se realizaron las tradicionales acciones de fortalecimiento, mantenimiento y adecuaciones técnicas amigables con el medio ambiente vinculadas con barandas, poda, rocería y canaletas, entre otras.

¿Cómo agendar visita a los senderos ecológicos?

El público interesado siempre encontrará la agenda de visitas dispuesta a través del aplicativo “Caminos de los Cerros Orientales” o en la página de www.acueducto.com.co

Allí se puede seleccionar el sendero a visitar, el horario y cupos disponibles.

El proceso termina aportando los datos personales y a vuelta de correo electrónico llegará un código QR para el acceso.

