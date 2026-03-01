44 animales de compañía fueron vacunados en brigada médica gratuita en Los Mártires
Foto: Alcaldía local de Los Mártires.
Un total de 44 animales de compañía, entre perros y gatos, fueron vacunados durante una brigada médica veterinaria gratis que fue liderada por la Alcaldía Local de Los Mártires, en el marco de las acciones para fortalecer el bienestar animal y acercar la oferta institucional los habitantes del centro de Bogotá.
La jornada permitió brindar atención preventiva a perros y gatos del centro de la capital, contribuyendo a la reducción de riesgos sanitarios y promoviendo la tenencia responsable.
Cifras que reflejan el alcance de la atención
Durante la actividad fueron atendidos:
- 10 caninos machos.
- Seis caninos hembras.
- 15 felinos machos.
- 13 felinos hembras.
Estas cifras evidencian el impacto de la estrategia en la protección y cuidado de los animales de compañía en la localidad.
Compromiso con el bienestar animal y la comunidad
La Alcaldía Local de Los Mártires continuará desarrollando jornadas y programas que garanticen el acceso a servicios de salud preventiva, fortaleciendo la cultura de cuidado responsable y mejorando la calidad de vida en la ciudad.