    44 animales de compañía fueron vacunados en brigada médica gratuita en Los Mártires

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de uno de los perros beneficiados en la jornada gratis de vacunación.Foto: Alcaldía local de Los Mártires.

    Un total de 44 animales de compañía, entre perros y gatos, fueron vacunados durante una brigada médica veterinaria gratis que fue liderada por la Alcaldía Local de Los Mártires, en el marco de las acciones para fortalecer el bienestar animal y acercar la oferta institucional los habitantes del centro de Bogotá.

    La jornada permitió brindar atención preventiva a perros y gatos del centro de la capital, contribuyendo a la reducción de riesgos sanitarios y promoviendo la tenencia responsable.

    Cifras que reflejan el alcance de la atención

    Durante la actividad fueron atendidos:

    • 10 caninos machos.
    • Seis caninos hembras.
    • 15 felinos machos.
    • 13 felinos hembras.

    Estas cifras evidencian el impacto de la estrategia en la protección y cuidado de los animales de compañía en la localidad.

    Compromiso con el bienestar animal y la comunidad

    La Alcaldía Local de Los Mártires continuará desarrollando jornadas y programas que garanticen el acceso a servicios de salud preventiva, fortaleciendo la cultura de cuidado responsable y mejorando la calidad de vida en la ciudad.

    Diana Becerra
