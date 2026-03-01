44 animales de compañía fueron vacunados en brigada médica gratuita en Los Mártires

Foto: Alcaldía local de Los Mártires.

Un total de 44 animales de compañía, entre perros y gatos, fueron vacunados durante una brigada médica veterinaria gratis que fue liderada por la Alcaldía Local de Los Mártires, en el marco de las acciones para fortalecer el bienestar animal y acercar la oferta institucional los habitantes del centro de Bogotá.

La jornada permitió brindar atención preventiva a perros y gatos del centro de la capital, contribuyendo a la reducción de riesgos sanitarios y promoviendo la tenencia responsable.

Cifras que reflejan el alcance de la atención

Durante la actividad fueron atendidos:

10 caninos machos.

Seis caninos hembras.

15 felinos machos.

13 felinos hembras.

Estas cifras evidencian el impacto de la estrategia en la protección y cuidado de los animales de compañía en la localidad.

Compromiso con el bienestar animal y la comunidad

La Alcaldía Local de Los Mártires continuará desarrollando jornadas y programas que garanticen el acceso a servicios de salud preventiva, fortaleciendo la cultura de cuidado responsable y mejorando la calidad de vida en la ciudad.