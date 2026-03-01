    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 3 al viernes 6 de marzo de 2026 en Bogotá

    –(Foto EAAB). De este martes 3 al viernes 6 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Martes 3 de marzo de 2026

    Barrios Unidos

    Muequetá, La Esperanza
    De la Calle 57 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 24
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Chapinero

    El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector
    De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100
    8:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Bosa

    Bosa Centro, Bosa La Estacion
    De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Teusaquillo

    Ortezal
    De la Calle 22 a la Calle 22A, entre la Carrera 44C a la Carrera 50
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de Hidrante

    Usme

    La Cabaña, Doña Liliana, Villa Diana, Los Soches, Juan José Rondon I, Los Arrayanes, Tocaimita Oriental, Pepinitos, Tocaimita Sur
    De la Calle 76 Sur a la Calle 92 Sur, entre la Carrera 6D Este a la Carrera 15 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Tunjuelito

    Samoré
    De la Calle 47A Sur a la Calle 47B Sur, entre la Carrera 28 a la Carrera 33
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usaquén

    Acacias, Usaquén, Barrancas Norte, Bella Suiza, Caobos Salazar, Cedritos, Cedro Narvaez, Cedro Salazar, Country Club, El Contador, El Toberín, Estrella del Norte, La Calleja, La Carolina, La Liberia, La Pradera Norte, Las Margaritas, Las Orquídeas, Lisboa, Los Cedros, Los Cedros Orienta, San Cristóbal Norte, Santa Barbara Central, Santa Barbara Occidental, Santa Barbara Oriental, Santa Teresa, Planes Parciales San Juan Bosco y Plan Parcial la Salle
    De la Calle 116 a la Calle 175, entre la Carrera 7 a la Carrera 15
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo


    Miércoles 4 de marzo de 2026

    Suba

    Potosí, Niza Sur
    De la Transversal 60 a la Carrera 72, entre la Diagonal 115A a la Calle 127
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación macromedidor

    Chapinero

    El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector
    De la Carrera 8A a la Carrera 15, entre la Calle 88 a la Calle 100
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación macromedidor

    Kennedy

    Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente
    De la Avenida Carrera 86A a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F
    De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16
    De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D
    De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Antonio Nariño

    Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
    De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
    6:00 p.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usme

    Gran Yomasa, La Andrea, La Cabaña
    De la Calle 84 Sur a la Calle 74B Bis A Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 1 Bis C
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo


    Jueves 5 de marzo de 2026

    Chapinero

    Cataluña
    De la Calle 57 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 24
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Suba

    Rincón de Suba, San Cayetano, El Rincón, Ciudad Hunza, Los Naranjos, Club Los Lagartos
    De la Carrera 88A a la Carrera 100A, entre la Calle 99 a la Calle 130
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación macromedidor

    Usaquén

    Santa Barbara Central
    De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Tocarema, Palenque, Pastranita
    De la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78, entre la Calle 41 Sur a la Avenida Calle 43 Sur
    De la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur
    De la Avenida Primera de Mayo a la Transversal 78H Bis A, entre la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Provivienda Oriental, Carvajal
    De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Suba

    Andes Norte, Batan, Chico Norte III, Sector Ciudad Jardín Norte, Club de Los Lagartos, Estoril, Julio Flórez, La Castellana, Las Villas, Monaco, Niza Norte, Niza Suba, Niza Sur, Pasadena, Potosí, Prado, Veraniego Sur, Puente Largo, San Patricio, Santa Bibiana, Santa Rosa.
    Por Canal Salitre a la Calle 129, entre la Carrera 54 a la Avenida Boyacá
    10:00 a.m.
    12 horas
    Mantenimiento correctivo

    Kennedy

    Catalina, Catalina II, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Oriental, Dindalito, El Jazmin, El Paraiso, Bosa Jacqueline, Las Acacias Los Almendros, Patio Bonito I, Provivienda Occidental, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintalito, Tocarema.

    Afectación 1:

    De la Calle 26 Sur a la Calle 53 B Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 79

    Afectación 2:

    De la Calle 38 Sur a la Calle 43B Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali al Rio Bogotá

    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación Macromedidor


    Viernes 6 de marzo de 2026

    Kennedy

    Alcala, Alquería, Tejar, Ospina Pérez, San Vicente, Venecia, Venecia Occidental, Fatima, Muzú, Las Delicias, El Carmen.
    De la Avenida Primera de Mayo a la Calle 54 Sur, entre la Carrera 50 a la Carrera 68
    9:00 a.m.
    5 horas
    Verificación Macromedidor

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

