Avanzan obras de la carrera 68: el paso deprimido de la calle 100 con avenida Suba del grupo 8, alcanza 69 % de ejecución

Foto: IDU.

Desde la madrugada de este sábado 28 de febrero de 2026, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, inspeccionó las obras del grupo 8 de la avenida carrera 68, ubicado sobre la calle 100, entre la autopista Norte y la avenida Suba. Durante el recorrido hizo especial seguimiento al paso deprimido de la calle 100 con avenida Suba, hito de este grupo que ya alcanza un 69 % de avance.

Esta infraestructura será exclusiva para TransMilenio y permitirá conectar la troncal avenida 68 con la troncal de la avenida Suba, mejorando la movilidad en este punto estratégico de la ciudad.

“Bogotá, buenos días. Son las 5:30 de la mañana, estamos verificando los trabajos en el grupo 8 del proyecto de la av. 68, el de Iserra 100 con la avenida 68, en la avenidaSuba con calle 100. En este grupo están trabajando más de 300 personas, en diferentes turnos. En la mañana del sábado más de 160 personas están trabajando desde las 4 de la mañana y vamos a trabajar hasta las doce del mediodía”, informó Orlando Molano, director del IDU.

Este fin de semana, más de 160 personas trabajan en tres frentes del deprimido: la excavación mecánica del ramal central sur; el vaciado de concreto en las vigas corona del ramal central-oriental (elementos estructurales que unen y refuerzan la parte superior de los muros); y el armado de acero en las vigas del ramal oriental (instalación de moldes temporales que dan forma al concreto), para seguir avanzando de manera continua en la estructura.

“Estamos trabajando día y noche para terminar este proyecto y así mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de todos los bogotanos. Recuerden que este grupo (grupo 8) va a estar para el 2027”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Entre los principales avances del grupo: a la fecha, se han construido más de 7.100 metros cuadrados de espacio público. Además, avanza la ejecución de calzadas mixtas, que ya completan 2,72 kilómetros por carril, y de calzadas exclusivas de TransMilenio, con 2,35 kilómetros por carril construidos, fortaleciendo este corredor clave para la movilidad de la ciudad.

Por último, el director del IDU aseguró que la av. 68 registra un avance total del 77,04 % con corte al 23 de febrero de 2026. Cabe recordar que el proyecto fue recibido en 42,57 % de ejecución en enero de 2024.