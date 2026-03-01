La ofensiva contra la delincuencia en Bogotá dejó más de 3.150 capturados en febrero de 2026

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

La ofensiva contra los delincuentes no se detiene en Bogotá, y las más de 3.150 capturas realizadas en febrero de 2026, así lo confirman. Este mes cayeron personas acusadas de extorsión, varios de los más buscados por su presenta participación en hechos de hurto de vehículos de alta gama, hombres y mujeres señalados por las autoridades por expendio y comercialización de droga y presuntos homicidas, en medio de operaciones coordinadas entre la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

En lo que va de este año se han registrado más de 5.140 capturas; de estas, 1.993 fueron en el mes de enero.

El despliegue de ocho acciones operativas fue lo que permitió la captura de 15 extorsionistas que pertenecían a grupos delincuenciales como ‘Satanás’ y ‘Los Bautista’, y que pretendían afectar el patrimonio económico de comerciantes de las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño y Mártires.

La primera captura fue en la localidad de Chapinero, donde uno de los delincuentes fue detenido en flagrancia cuando le exigía 150 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad.

Otro de los casos fue en la localidad de San Cristóbal, donde, mediante el plan cazador, se logró la captura de dos personas.

Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento a nueve de estos capturados en centro carcelario, y a los otros seis les fue otorgada detención domiciliaria.

Golpe a ‘Los Pumas’, banda dedicada al hurto de vehículos de alta gama en Bogotá

Luego de meses de investigación y mediante orden judicial, fueron capturados tres integrantes de ‘Los Pumas’, banda dedicada al hurto de vehículos de alta gama en Bogotá. A dos de los capturados un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, y el otro quedó en libertad.

Luego de la captura de estos delincuentes, la Policía de Bogotá también reveló el cartel de los más buscados por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado, y que harían parte de este grupo criminal.

El monitoreo en tiempo real desde el C4 permitió la captura de un expendedor de droga en la localidad de Santa Fe. El sujeto escondía la droga en un hueco de una pared y desde ahí les surtía a sus compradores.

Durante varios días, las autoridades lo siguieron por medio de una de las 253 cámaras de seguridad instaladas en esa localidad, por lo que, en cuestión de minutos, llegaron al punto exacto para capturar al hombre que tenía en su poder varias dosis de droga.

Capturados dos presuntos homicidas en Kennedy

Mediante el despliegue de un plan candado, patrullas de la Policía de Bogotá en la localidad de Kennedy capturaron a dos hombres que estarían vinculados a un asesinato. Durante el operativo se les incautaron dos armas de fuego y la motocicleta con la que pretendían huir.

Uno de los capturados tenía antecedentes por hurto y por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

La Policía de Bogotá capturó a dos hombres que minutos antes le habían robado a un ciudadano un maletín con 30 millones de pesos. Las autoridades, luego de la alerta de la comunidad, activaron un plan candado para interceptarlos en el sector de Santa María del Lago.

Ambos quedaron capturados por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Uno de ellos ya tenía antecedentes.

Dron dejó al descubierto cuatro presuntos expendedores de droga en el centro de Bogotá

Las labores de vigilancia mediante el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART) permitieron la captura de cuatro hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la localidad de Los Mártires.

Los sujetos utilizaban un poste de alumbrado público como caleta para luego comercializar la droga en el sector de Samper Mendoza. Durante el procedimiento se incautaron más de 50 dosis de marihuana.

Capturado por cultivo hidropónico de marihuana en San Cristóbal

Gracias a una fuente humana y luego de 20 días de investigación, las autoridades llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio La Gloria, de la localidad de San Cristóbal, donde hallaron en una habitación una cámara de cultivo hidropónico en la que se producían mensualmente 45 kilogramos de marihuana exótica.

La droga era vendida a domicilio o en bares y discotecas. En el procedimiento fue capturado un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante labores de registro y control en la localidad de Antonio Nariño, un hombre y una mujer intentaron evadir la presencia policial, pero fueron interceptados de manera oportuna, lo que permitió adelantar el registro correspondiente.

En su poder tenían 4.000 dosis de estupefacientes entre marihuana, bazuco y base de coca, además de un arma de fuego. Los capturados estarían vinculados a una estructura delincuencial dedicada al expendio de drogas en este sector de la ciudad.