Capturados tres hombres acusados de hurto mediante modalidad ‘rompevidrios’ en Suba

Foto: Policía de Bogotá.

La ofensiva contra la criminalidad no se detiene en Bogotá. Bajo la Estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá logró la captura de tres hombres señalados de participar en hechos de hurto mediante la modalidad de ‘rompevidrios’ en la localidad de Suba, al noroccidente de la capital. A los tres detenidos se les encontraron además, anotaciones por hurto.

Durante acciones de patrullaje de uniformados en el barrio Pontevedra, un vehículo que se encontraba en el lugar, arrancó de manera acelerada al notar a las autoridades, que realizaban labores de registro y control.

De inmediato se desplegó un ‘plan candado logrando’ interceptarlo calles más adelante al vehículo y a sus ocupantes. De este automotor descendieron tres personas, las cuales se mostraron alarmadas durante la inspección del, donde se halló una tableta oculta en el maletero.

Al iniciar indagaciones, fue reportada ante la Línea de Emergencias 123, un hecho de hurto minutos antes en el barrio Pontevedra en el que se indicaba la participación de un grupo de personas que se movilizaban en un vehículo similar al registrado por la Policía de Bogotá.

«Los hechos se presentan en el barrio Pontevedra de la localidad de Suba, momento en el cual esas personas rompen el vidrio de un vehículo que se encontraba estacionado en vía pública sustrayendo del mismo un elemento. Esos sujetos se movilizan en un vehículo tipo automóvil de color blanco. Es así como logran interceptarlo, logrando la captura de esas tres personas, la recuperación del elemento hurtado y la inmovilización de este vehículo. Al adelantar las verificaciones, logramos establecer que dos de estas personas capturadas ya presentaban anotaciones judiciales por el delito de hurto», expresó el teniente coronel Julio Botero, comandante Estación de Suba de la Policía se Bogotá.

En coordinación con patrullas en el barrio Pontevedra, se localizó a un ciudadano que informó del daño de uno de los vidrios de su carro y la pérdida de un elemento tecnológico. Seguidamente, le fue mostrada la tableta que ocultaban los hombres sospechosos, a lo que el afectado demostró que era de su propiedad.

A las tres personas se les realizó el procedimiento de captura en flagrancia. Según las investigaciones, los detenidos se dedicarían a hurtar objetos de valor de vehículos mediante la modalidad de ‘rompevidrios’ y se idaga su participación en otros hechos denunciados en la localidad de Suba,

Las personas capturadas y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto.

Además, en la investigación se pudo observar a una cuarta persona involucrada en este caso de hurto, que está siendo buscada y, al parecer, sería cómplice, encargado de vigilar y perfilar los vehículos para hurtar.