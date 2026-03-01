Operación Furia Épica en Medio Oriente: Más de 1.000 objetivos pulverizados en primer día

–Las Fuerzas Armadas de EE.UU. han atacado más de 1.000 objetivos iraníes en la primera jornada de la operación Furia Épica, lanzada contra el país persa la madrugada del sábado, según datos del Comando Central (CENTCOM) estadounidense.

En una hoja informativa, CENTCOM reveló los tipos de objetivos atacados, que incluyen centros de mando y control, el Estado Mayor Conjunto de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y el Estado Mayor de las Fuerzas Aeroespaciales de los CGRI, sistemas integrados de defensa antiaérea, bases de misiles balísticos, buques de guerra, submarinos, bases de misiles antibuque y las instalaciones de comunicaciones militares.

? #AHORA | Cientos de iraquíes irrumpen en los alrededores de la embajada de Estados Unidos en la Zona Verde de la capital iraquí, Bagdad, en protesta por Alí Jamenei. pic.twitter.com/EHkJL4oaYY — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) March 1, 2026

Asimismo, el organismo detalló los sistemas de armas utilizados en los ataques: bombarderos estratégicos B-2, drones de ataque LUCAS, sistemas antiaéreos THAAD y Patriot, cazas F-16, F-18, F-22 y F-35; aviones de ataque a tierra A-10, aviones de guerra electrónica, aeronaves de control y alerta temprana, aeronaves de retransmisión de comunicaciones, aeronaves de patrulla marítima, aviones de reconocimiento, lanzacohetes múltiple HIMARS, drones de reconocimiento y ataque MQ-9 Reaper, portaviones de propulsión nuclear, destructores portamisiles, sistemas antidrones, aviones cisterna, buques de reabastecimiento, aviones de transporte militar.

«¡Y capacidades especiales que no podemos enumerar aquí!», se añade en el documento.

El segundo amanecer llegó envuelto en sirenas antiaéreas y cielos surcados por misiles de Israel, EE.UU. e Irán, que no cesan de lanzarse ataques mutuos. Desde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), anunciaron el comienzo de una oleada de ataques contra objetivos en el corazón de Teherán por primera vez desde el inicio de la ofensiva.

A su vez, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció el lanzamiento de un ataque poderoso con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región. Detallaron que 27 bases estadounidenses en la región, junto con la base de Tel Nof y el gran complejo industrial de defensa de Tel Aviv, fueron algunos de los objetivos atacados.

Asimismo, las Fuerzas Armadas iraníes aseveraron que se disponían a lanzar «la operación ofensiva más devastadora» de su historia contra Israel y Estados Unidos, «dirigida contra los territorios ocupados y las bases de los terroristas estadounidenses».

? #ALERTA | ESCENA IMPRESIONANTE: Israel lanzó decenas de misiles interceptores para derribar proyectiles iraníes sobre Jerusalén, mientras los sistemas de defensa aérea intentaban neutralizar la ofensiva en pleno cielo de la ciudad. pic.twitter.com/2vRp2vuFqz — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) March 1, 2026

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) informó que tres militares estadounidenses han muerto y cinco han resultado gravemente heridos en el marco de los ataques del país norteamericano contra Irán. Según apuntó el organismo, varios militares sufrieron heridas leves por metralla y conmociones, y se encuentran en proceso de regresar al servicio.

Los ataques israelí-estadounidenses han alcanzado infraestructuras civiles aledañas y han provocado víctimas entre la población, incluidos menores de edad.

Un bombardeo israelí impactó en una escuela primaria y causó decenas de muertos. De acuerdo con la última actualización, el saldo es de 153 personas fallecidas y 95 personas heridas. Además, al menos 19 personas han muerto en la ciudad de Lamerd a causa de un ataque de EE.UU. e Israel que impactó un gimnasio.

En el segundo día de la escalada bélica, fue alcanzado otro país de la región por primera vez, Omán, cuyo puerto comercial de Duqm ha sido blanco de ataques con dos drones. Antes de la agresión militar estadounidense-israelí contra Irán, Omán había actuado como mediador en las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington sobre la cuestión nuclear iraní.

Utilizando su verdadera ‘arma’, Irán anunció a través de repetidos mensajes de alta frecuencia que se prohíbe a los buques cruzar el estrecho de Ormuz, que ha sido cerrado. Dicho estrecho es uno de los canales marítimos más importantes del globo, debido a que por él transita un importantísimo volumen de petróleo y gas que abastece a enormes regiones del planeta.

A su vez, la Oficina de Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido (UKMTO), dependiente de la Armada británica, aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre el cierre del estrecho de Ormuz por medio de los canales reconocidos de seguridad marítima, no obstante, reconoció que siguen llegando declaraciones a través de fuentes abiertas y canales de radiocomunicación. En este sentido, ha advertido a los buques que navegaban por Oriente Medio que debían actuar con precaución.

Este domingo, se reportó que un buque petrolero se incendió tras ser atacado cerca de la costa de Omán. Se trata del petrolero Skylight, con bandera de la República de Palaos, que se encontraba a 9,2 kilómetros al norte del puerto de Jasab, cuando fue alcanzado mientras intentaba atravesar sin autorización el estrecho de Ormuz, negándose a acatar las advertencias de la Guardia Revolucionaria.

Unas horas más tarde, un buque fue alcanzado también cerca de la costa de Omán y otro cerca de la costa de Emiratos Árabes Unidos.

Según transmite Al Jazeera, al menos 150 petroleros, incluidos buques de petróleo crudo y GNL, han echado anclas en aguas abiertas del golfo Pérsico, más allá del estrecho de Ormuz.

En paralelo, el CGRI informó que el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos. El buque fue desplegado en enero cerca de Irán, en medio de la escalada de tensiones entre EE.UU. y la República Islámica.

Por su parte, el CENTCOM desmintió el reporte iraní, asegurando que el portaviones no fue alcanzado. «Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron», precisa el organismo, al agregar que el buque sigue lanzando aviones de guerra en el marco de la agresión no provocada de EE.UU. e Israel contra la nación persa.

Desde el Ministerio de Defensa de los EAU comunicaron que los sistemas de defensa aérea del país han afrontado ataques de más de 160 misiles balísticos y más de 500 drones. Asimismo, afirmaron que los ataques iraníes causaron la muerte de tres personas de nacionalidad pakistaní, nepalí y bangladesí, mientras que más de 50 personas han resultado heridas. (Información RT).