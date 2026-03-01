    • Economía Nacional

    -Dólar TRM : $3,766.30 (vigente 02 de marzo)
    -Euro $ 4,442.80
    -Bitcoin US$ 65.615,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,59%
    -UVR: $ 400,67
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,25
    -Petróleo Brent US$ 67,19
    -Oro-Compra Banco de la República $ 591.186.80

