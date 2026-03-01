Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo marzo 1, 2026 -Dólar TRM : $3,766.30 (vigente 02 de marzo) -Euro $ 4,442.80 -Bitcoin US$ 65.615,90 Tasa de Interés -DTF: 9,59% -UVR: $ 400,67 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,25 -Petróleo Brent US$ 67,19 -Oro-Compra Banco de la República $ 591.186.80 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorConsejería Comisionada de Paz instala en Bogotá Mecanismo de participación de los pueblos indígenas en procesos de Paz Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 2 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 9 y 0 También podría gustarte Economía Inflación en agosto fue de -0,03 por ciento Geovany Quintero Gómez lunes septiembre 5, 2011 Nacional Amplían entrega de incentivos a Jóvenes en Acción hasta el 22 de abril Manuel Reyes Beltran miércoles abril 15, 2020 Nacional Congreso no aprobó el Presupuesto y por primera vez en la historia nacional será adoptado por decreto presidencial Ariel Cabrera miércoles septiembre 25, 2024 Justicia La justicia condena a 20 años de cárcel a oficial del Ejército por masacre Sergio Castillo martes marzo 16, 2010