CAR Cundinamarca suspendió obras en proyecto campestre que desvió fuentes de agua en Sumapaz

Foto: CAR.

En ejercicio de su autoridad ambiental, la Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso medida preventiva de suspensio?n de actividades de explotacio?n minera y construccio?n en un proyecto de vivienda campestre ubicado en la vereda Espinalito del municipio de Fusagasuga?. Esto, debido a que, en labores de seguimiento constante a los factores de deterioro ambiental, profesionales de la Direccio?n Regional Sumapaz realizaron una inspeccio?n te?cnica y evidenciaron afectaciones derivadas de actividades de construccio?n en el a?rea intervenida.

Tras evaluar los hallazgos te?cnicos, se comprobo? que en distintas a?reas de los predios se han realizado intervenciones de terraceo y movimientos de tierra que han alterado el relieve natural, impactando el recurso suelo. Adema?s, se constato? que la red de cuerpos de agua, esenciales para la cuenca de la quebrada Espinalito y el ri?o Cuja, ha sido vulnerada por las actividades globales del proyecto.

Al respecto, la directora regional Sumapaz, E?rika A?lvarez, entrego? el siguiente balance: “Identificamos un impacto sobre los recursos naturales para dar paso a las obras de urbanismo. Observamos con preocupacio?n que, en el a?rea de intervencio?n, varias fuentes hi?dricas fueron modificadas y algunas perdieron su curso natural debido al movimiento de tierras y la adecuacio?n de taludes, con lo que se comprometio? su funcionalidad natural”.

Recordo?, adema?s, que se debe dar cumplimiento a las normas ambientales para garantizar la sostenibilidad y el ordenamiento territorial, pues, de no hacerlo, también puede haber consecuencias en materia de riesgos, comprometiendo la seguridad de todo el territorio.

La CAR recuerda la importancia de un trabajo interinstitucional para fortalecer el control fi?sico y urbani?stico, haciendo posible que el desarrollo se realice de manera responsable, dando cumplimiento a la normatividad vigente. Asi? mismo, la Corporacio?n reitera a administraciones, curaduri?as y constructores que el desarrollo del territorio debe ser sostenible, pues es una responsabilidad compartida garantizar que las obras no desborden lo autorizado ni pongan en riesgo la estructura ecolo?gica principal.