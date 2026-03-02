En operativo se sacaron de las calles 100 llantas abandonadas en espacio público en Suba

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

En la capital ‘No es negociable’ arrojar residuos, escombros, llantas, muebles, llantas y otros elementos de gran tamaño en el espacio público. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) junto a otras entidades del Distrito, lideró una jornada de limpieza y recolección de llantas abandonadas en calles de la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Esta acción permitió sacar más de 100 llantas en desuso del espacio público.

En varias zonas concurridas de la localidad de Suba se presentaba un deterioro del espacio público por la acumulación de residuos especiales como llantas, bases de camas, mesas de noche, entre otros. Por esta razón, y atendiendo el llamado de la comunidad, se adelantó una intervención interinstitucional para recolectar este material y recuperar el espacio público.

Durante la jornada se encontraron cerca de 650 llantas que estaban generando contaminación en distintos puntos de la localidad, como la avenida Ciudad de Cali con calle 153 y la calle 153 con carrera 11, entre otros. Además, los funcionarios del Distrito escucharon las quejas de la comunidad frente a los problemas derivados de la mala disposición de estos residuos, como los malos olores, la presencia constante de habitantes de calle y la construcción de cambuches.

Los más de 20 funcionarios de la Alcaldía Local de Suba, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y los Gestores de Convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad que participaron lograron llenar una volqueta y un camión con estos residuos.

Esta intervención tuvo lugar gracias a la estrategia Distritos Seguros del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia (PISCJ), una apuesta con la que se actúa de manera preventiva en puntos críticos para recuperar el espacio y reducir los factores de riesgo asociados al desorden y a conductas que afectan la tranquilidad de la comunidad.

La Secretaría Distrital de Seguridad hace un llamado a respetar las normas de convivencia y a desechar los residuos en los lugares correspondientes. De lo contrario, las personas podrán recibir una multa.

En la ciudad hay contenedores para que las personas puedan disponer sus residuos domiciliarios o domésticos en las frecuencias indicadas para cada localidad. La idea es encapsular estos residuos y evitar la generación de elementos que atraigan roedores y bacterias.

Además, los residuos especiales, como las llantas, deben ser desechados en los Ecopuntos dispuestos por toda la ciudad.

¿Cómo saber dónde deben llevarse las llantas sin uso?

Primero, algunos almacenes de cadena cuentan con el compromiso de recolectar las llantas sin uso. En ese sentido, cuando una persona compra una llanta nueva, puede llevar la que ya no necesita y evitar tirarla en cualquier lugar.

Además, en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) se puede verificar quiénes son los operadores especiales y dónde se encuentran.

También puede reportar la acumulación de basuras o residuos especiales a la Línea 110 o al WhatsApp 323 467 6284. Estos son los canales establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) para reportar escombros, basuras, árboles por podar y realizar consultas relacionadas con el servicio de aseo.

En Bogotá cada semana hay ‘Ecopuntos’ que recorren las localidades. Se trata de cajas estacionarias en las que puedes hacer disposición gratis de muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros. Ingresa haciendo clic aquí y consulta la programación.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.