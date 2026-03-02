Conozca las ‘Zonas Seguras’ en sitios de rumba de Modelia, Distrito Diverso y Zona T en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

La capital de Colombia tiene nuevas ‘Zonas Seguras’ de rumba en donde los bogotanos, bogotanas y visitantes pueden acceder a transporte seguro, verificado y con acompañamiento de las autoridades tras salir de establecimientos nocturnos. El Distrito ofrece orientación, ayuda y seguimiento a quienes visitan las zonas de rumba de Modelia en Fontibón, el Distrito Diverso en Chapinero y la Zona T de Chapinero.

Con el firme propósito de cerrarles el espacio a los delincuentes y prevenir que sucedan hechos delictivos, los Gestores del Orden y Gestores de Convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), en articulación con la Policía de Bogotá, la Policía de Tránsito de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se tomaron desde la noche del sábado hasta las primeras horas de la madrugada de este domingo, varias zonas de rumba en la capital del país.

Más de 300 trabajadores del Distrito y uniformados de la Policía, liderados directamente por el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, se desplegaron en puntos estratégicos de ocio y vida nocturna en Bogotá, como Modelia, Distrito Diverso y Zona T.

En Chapinero, en la Zona T, desde las primeras horas de la noche, cuando los capitalinos se disponían a disfrutar de los diferentes planes en pareja y amigos, los Gestores del Orden recorrieron los principales corredores viales de la zona e ingresaron a cada uno de los establecimientos comerciales con una consigna clara: recordarles a cada una de las personas la importancia de identificar las zonas de taxi seguro instaladas y que ya están demarcadas en el lugar con la finalidad de poder tomar un servicio de transporte público con todas las garantías de seguridad.

Con el pasar de las horas, cuando los ciudadanos empezaron a salir de los bares y discotecas, las autoridades y los Gestores del Orden redoblaron los esfuerzos para identificar y poder hacer el acompañamiento respectivo a cada una de las personas que se encontraran en alto estado de intoxicación por consumo excesivo de alcohol.

Fue así como los Gestores del Orden acompañaron a las personas hasta las zonas segura de taxis para que abordaran el servicio público, no sin antes hacer la verificación de antecedentes.

De esta manera, en tiempo real y en cuestión de pocos minutos, los Gestores del Orden enviaban el número de placa al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4) para que estos datos fueran compartidos al Centro de Gestión de Tránsito (CGT) de la Secretaría Distrital de Movilidad para verificar que el automóvil se encontrara con toda la documentación al día.

Posteriormente, uniformados de la Policía le pedían al conductor hacer un registro biométrico para poder tener clara su identificación.

Una vez superado todo el proceso, se dejaba registro de cuál iba a ser el lugar de destino de cada usuario. De esta manera, se busca garantizar que las personas lleguen con bien a su destino.

Este tipo de estrategias se despliegan en distintas zonas de la ciudad, como Chapinero Central y en inmediaciones del parque Simón Bolívar, y se mantendrá durante los próximos meses.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.