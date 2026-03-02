Vea la programación del teatro al aire libre La Media Torta para marzo

Foto: Idartes – Juan Santacruz.

Durante el mes de marzo de 2026, el Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá tendrá una programación diversa reafirmando su papel como escenario emblemático para la circulación de proyectos artísticos independientes y el encuentro ciudadano alrededor de la cultura. ¡Agándate y asiste!

El público podrá disfrutar de festivales que hacen parte de los más recientes procesos ganadores de la invitación cultural Arma tu Festival, una iniciativa que ha permitido fortalecer propuestas autogestionadas y ampliar la oferta cultural de acceso libre en la ciudad.

La convocatoria del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), desarrollada como un mecanismo participativo, seleccionó un total de 16 festivales, los cuales se han presentado tanto en La Media Torta como en los Escenarios Móviles de la Red de Escenarios Culturales de Bogotá, consolidando procesos artísticos que dialogan con distintos públicos y territorios. Diez de los festivales se realizan en La Media Torta —tres en 2025 y siete en 2026—, fortaleciendo la programación del escenario con propuestas que cuentan con trayectorias y comunidades propias.

Procesos formativos y circulación artística

El 15 de marzo a la 1:00 p. m. se realizará el Encuentro intercolegiado de Danzas Delia Zapata Olivella, otro de los festivales ganadores de laconvocatoria. Este espacio evidencia procesos artísticos continuos en el campo de la danza y reafirma el compromiso del escenario con la visibilización de iniciativas que promueven la formación, la creación y la circulación de prácticas escénicas.

Un cierre con mirada latinoamericana

El mes concluye el 28 de marzo a partir de las 11:00 a. m. con LATIR Festival, una plataforma de circulación internacional que llega por primera vez a Bogotá como punto de encuentro entre territorios, escenas y comunidades a través de la música y la gestión cultural.

Con un cartel que reúne artistas de distintos países y proyectos locales, el festival propone un diálogo entre identidades y sonoridades latinoamericanas, destacando la diversidad cultural y el intercambio creativo. La programación incluye nombres como Tamara Flores, Ahyre, Paz Quintana, Meli Perea, La Mojarra Eléctrica, Javier Alerta, Spektra de la Rima y Le Big Sur, entre otros, consolidando una jornada que conecta lo local con lo internacional.

La programación de marzo de La Media Torta refleja el propósito de la invitación Arma tu Festival de impulsar procesos artísticos con arraigo en sus comunidades y fortalecer la circulación cultural en los escenarios públicos. A través de esta estrategia, la ciudad amplía sus espacios de encuentro y reconoce la diversidad de iniciativas que construyen tejido cultural desde distintos lenguajes y territorios.

Con entrada libre hasta completar aforo, estos festivales invitan al público a vivir experiencias musicales y escénicas que evidencian la vitalidad de la creación independiente y el papel de los escenarios públicos como plataformas para la participación y el acceso a la cultura.

La cita es en la calle 18 #1-05 Este. Para más información pudes consultar el micrositio de la Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá, y en las redes sociales del escenario.