Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 3 y miércoles 4 de marzo de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). De este martes 3 y miércoles 4 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Martes 3 de marzo de 2026

Barrios Unidos

Muequetá, La Esperanza

De la Calle 57 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 24

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Chapinero

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100

8:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Bosa Centro, Bosa La Estacion

De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Teusaquillo

Ortezal

De la Calle 22 a la Calle 22A, entre la Carrera 44C a la Carrera 50

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de Hidrante

Usme

La Cabaña, Doña Liliana, Villa Diana, Los Soches, Juan José Rondon I, Los Arrayanes, Tocaimita Oriental, Pepinitos, Tocaimita Sur

De la Calle 76 Sur a la Calle 92 Sur, entre la Carrera 6D Este a la Carrera 15 Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Tunjuelito

Samoré

De la Calle 47A Sur a la Calle 47B Sur, entre la Carrera 28 a la Carrera 33

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

Acacias, Usaquén, Barrancas Norte, Bella Suiza, Caobos Salazar, Cedritos, Cedro Narvaez, Cedro Salazar, Country Club, El Contador, El Toberín, Estrella del Norte, La Calleja, La Carolina, La Liberia, La Pradera Norte, Las Margaritas, Las Orquídeas, Lisboa, Los Cedros, Los Cedros Orienta, San Cristóbal Norte, Santa Barbara Central, Santa Barbara Occidental, Santa Barbara Oriental, Santa Teresa, Planes Parciales San Juan Bosco y Plan Parcial la Salle

De la Calle 116 a la Calle 175, entre la Carrera 7 a la Carrera 15

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Miércoles 4 de marzo de 2026

Suba

Potosí, Niza Sur

De la Transversal 60 a la Carrera 72, entre la Diagonal 115A a la Calle 127

8:00 a.m.

24 horas

Instalación macromedidor

Chapinero

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector

De la Carrera 8A a la Carrera 15, entre la Calle 88 a la Calle 100

8:00 a.m.

24 horas

Instalación macromedidor

Kennedy

Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente

De la Avenida Carrera 86A a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F

De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16

De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D

De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas

De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

6:00 p.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usme

Gran Yomasa, La Andrea, La Cabaña

De la Calle 84 Sur a la Calle 74B Bis A Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 1 Bis C

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.