Cortes de luz este martes 3 de marzo de 2026 en Bogotá, Soacha, Mosquera, Funza, Chía y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 3 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Mosquera, Funza, Chía y Cajicá, Cundinamarca.

—

Martes 3 de Marzo

—

Localidad de Chapinero

Barrio El Refugio. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 87 a calle 89 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio La Cabrera. De la calle 87 a calle 89 entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Primavera II. De la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Capellanía. De la calle 21 a calle 24 entre carrera 71 a carrera 75 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Provivienda Occidental. De la calle 36 Sur a calle 39 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Voto Nacional. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 15 a carrera 17 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Guacamayas III. De la calle 37 Sur a calle 40 Sur entre carrera 2 a carrera 5 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Las Lomas. De la calle 35 Sur a calle 40 Sur entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Rita Sur Oriental. De la carrera 7 Este a carrera 9 Este entre calle 53 Sur a calle 55 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Villa Elisa. De la carrera 93 a carrera 95 entre calle 134 a calle 136 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Tibabita. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 188 a calle 192 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Soacha, Cundinamarca

– Comuna 4 – Barrio Villas de Casa Loma. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 59 a calle 61 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Mosquera, Cundinamarca

Kilómetro 19 vía Mosquera–Madrid, calle 2 a calle 4 entre carrera 17 a carrera 20. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Funza, Cundinamarca

Vereda Florida. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Sector Bojacá, carrera 1 Este a carrera 3 Este entre calle 24 a calle 26. Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Cajicá, Cundinamarca

Vereda Chuntame. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.