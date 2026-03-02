    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este martes 3 de marzo de 2026 en Bogotá, Soacha, Mosquera, Funza, Chía y Cajicá

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 3 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Mosquera, Funza, Chía y Cajicá, Cundinamarca.


    Martes 3 de Marzo

    Localidad de Chapinero

    Barrio El Refugio. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 87 a calle 89 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Barrio La Cabrera. De la calle 87 a calle 89 entre carrera 5 a carrera 7 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Ciudad Bolívar

    Barrio Primavera II. De la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Fontibón

    Barrio Capellanía. De la calle 21 a calle 24 entre carrera 71 a carrera 75 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m.

    Localidad de Kennedy

    Barrio Provivienda Occidental. De la calle 36 Sur a calle 39 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

    Localidad de Los Mártires

    Barrio Voto Nacional. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 15 a carrera 17 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de San Cristóbal

    Barrio Guacamayas III. De la calle 37 Sur a calle 40 Sur entre carrera 2 a carrera 5 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio Las Lomas. De la calle 35 Sur a calle 40 Sur entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio Santa Rita Sur Oriental. De la carrera 7 Este a carrera 9 Este entre calle 53 Sur a calle 55 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Suba

    Barrio Villa Elisa. De la carrera 93 a carrera 95 entre calle 134 a calle 136 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Usaquén

    Barrio Tibabita. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 188 a calle 192 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.


    Municipios aledaños a Bogotá

    Soacha, Cundinamarca

    – Comuna 4 – Barrio Villas de Casa Loma. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 59 a calle 61 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Mosquera, Cundinamarca

    Kilómetro 19 vía Mosquera–Madrid, calle 2 a calle 4 entre carrera 17 a carrera 20. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Funza, Cundinamarca

    Vereda Florida. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Chía, Cundinamarca

    Sector Bojacá, carrera 1 Este a carrera 3 Este entre calle 24 a calle 26. Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

    Cajicá, Cundinamarca

    Vereda Chuntame. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

