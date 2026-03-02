Desmontar aranceles del 50% implementados por los gobiernos de Ecuador y Colombia pide exministros de comercio de ambos países

–Por considerar que las recientes medidas adoptadas por los dos gobiernos están generando un impacto económico no deseado, afectando a las actividades productivas formales y el comercio entre ambos países, exministros de comercio de Colombia y Ecuador pidieron desmotar los aranceles del 50 por ciento frentar la escalada comercial.

«Realzamos la importancia del comercio y las inversiones bilaterales para nuestras economías, su crecimiento y el bienestar de nuestros habitantes, que bordea US$3.000 millones en la actualidad, involucrando a más de 2.400 empresas y 200.000 empleos en ambos lados de la frontera», afirman los firmantes en un comunicado conjunto.

En el escrito hacen un llamado a la cordura y a restablecer el diálogo al más alto nivel, desmontar medidas restrictivas y honrar los compromisos en la CAN. La frontera necesita cooperación efectiva, no más barreras y no seguir alimentando el contrabando que es el único ganador de esto, puntualizan:

El texto integral del comunicado conjunto de ex ministros de Comercio Exterior y de la Producción de la República del Ecuador y de la República de Colombia, es el siguiente:

Los ex ministros de comercio exterior y de la producción de la República del Ecuador y de la República de Colombia abajo firmantes, reconociendo que Ecuador y Colombia comparten una historia común de más de doscientos años, forjada desde los albores de la Gran Colombia y consolidada a través de décadas de integración andina, que nuestros vínculos trascienden en varios aspectos, y que los sectores empresariales de ambos países han construido cadenas de valor conjuntas, han invertido capital cruzado y han generado empleo en ambos lados de la frontera, que las recientes medidas adoptadas por los gobiernos de ambos países están generando un impacto económico no deseado, afectando a las actividades productivas formales y el comercio entre ambos países, y que no abonan en mejorar la situación de seguridad en nuestras fronteras, que, ante la actual coyuntura mundial, caracterizada por una alta incertidumbre marcada por la

introducción de medidas restrictivas al comercio, y que también afecta a nuestros países, la integración regional pasa a ser la mejor herramienta para enfrentar juntos esos desafíos, que quienes hemos tenido el honor de servir en los ministerios de comercio y de la producción de Ecuador y Colombia conocemos de primera mano, que los conflictos comerciales tienen siempre una salida técnica, si existe voluntad política, y en base a la importancia que reviste el

comercio bilateral, vemos con mucha preocupación el escalamiento de las medidas de restricción comercial, expresamos a la comunidad de ambos países 10 siguiente:

1) Resaltamos los lazos históricos que unen a nuestras hermanas Repúblicas, que han trascendido en el ámbito social, económico, político y empresarial teniendo estos una importante base en la integración económica y comercial bilateral en el marco de la Comunidad Andina de Naciones.

2) Realzamos la importancia del comercio y las inversiones bilaterales para nuestras economías, su crecimiento y el bienestar de nuestros habitantes, que bordea los 3.000 millones de dólares en la actualidad, involucrando a más de

2.400 empresas y 200 mil empleos en ambos lados de la frontera, y que es preciso trabajar de manera conjunta para precautelarlo y profundizarlo.

3) Reconocemos los desafíos en materia de seguridad que viven nuestros países, y la necesidad de priorizar y profundizar las acciones conjuntas entre las autoridades, fuerza pública y entidades de inteligencia que mejoren las

condiciones de seguridad en la frontera binacional y ataquen directamente a los grupos criminales transnacionales que actúan fuera del marco de la ley.

4) Hacemos un llamado a los gobiernos de ambos países a reestablecer de manera urgente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel, que permitan definir las acciones prioritarias en materia de seguridad en la frontera binacional terrestre y marítima, desmontar las medidas restrictivas al comercio binacional recientemente implementadas por ambos gobiernos (tasa de seguridad de 50% e incremento de tarifa de transporte de crudo en oleoducto por parte de Ecuador, aranceles de 50%, prohibición de ingreso por vía terrestre para algunos productos y la prohibición de venta de energía eléctrica de proveedores privados por parte de Colombia) y redefinir una agenda de trabajo binacional de mediano y largo plazo a través de los mecanismos binacionales de dialogo existentes.

5) Recomendamos a las autoridades de ambos países retomar y honrar los compromisos en eI marco de la Comunidad Andina de Naciones, y superar las diferencias comerciales que puedan existir de ambos lados de la frontera en el marco del diálogo y las instancias previstas en eI sistema de integración subregional.

Ecuador / Colombia, 1 de marzo de 2026

Firman

Por Ecuador:

Nathaly Cely

Jorge Illingworth

Daniel Legarda

Iván Ontaneda

Julio José Prado

Francisco Rivadeneira

Por Colombia:

María Claudia Lacouture

Ximena Lombana

Ángela María Orozco

Luis Guillermo Plata

José Manuel Restrepo

Germán Umaña