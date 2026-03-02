Colombia y Ecuador lanzan «Operación Espejo» contra el narco

–Las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia, en conjunto con autoridades de Ecuador, lanzaron la «Operación Binacional Espejo», que busca contrarrestar las acciones de grupos armados ilegales que financian sus actividades mediante economías ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la extorsión.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, desde Tumaco, Nariño, donde activo el operativo militar-policivo, destacó que se trata de uno de los esfuerzos operacionales más grandes e integrales de los últimos años contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Explicó que ambos países identificaron y priorizaron cinco zonas estratégicas, una marítima y cuatro terrestres, donde habrá presencia permanente de uniformados colombianos y ecuatorianos.

Del lado colombiano, más de 20.000 uniformados fueron desplegados en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo, donde operan disidencias de las Farc y otras organizaciones vinculadas al tráfico de cocaína.

Las autoridades también dispusieron helicópteros, drones y sistemas antidrones, patrulleras oceánicas y costeras, así como embarcaciones fluviales para reforzar las operaciones.

El jefe de la cartera de Defensa destacó que Estados Unidos participará con un componente de inteligencia para fortalecer la interdicción aérea y marítima y ubicar campamentos de estructuras criminales.

En los últimos tres días fueron destruidos al menos 46 laboratorios de procesamiento de drogas, agregó la información.

Colombia y Ecuador comparten una frontera de 586 kilómetros, una zona estratégica para el narcotráfico donde operan disidencias de las FARC, bandas criminales y carteles internacionales que utilizan corredores hacia el océano Pacífico.