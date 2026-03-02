El Pentágono califica ataque a Irán como «la operación aérea más letal, compleja y precisa de la historia»

–(Captura de video @MundoEConflicto). El Departamento de Guerra de EE.UU. celebró una rueda de prensa sobre su operación ‘Furia Épica’ contra Irán, que comenzó el sábado pasado.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, describió la operación como «la más letal, compleja y precisa» de la historia.

Al mismo tiempo, volvió a intentar justificar la agresión estadounidense. «Si matan a estadounidenses, si amenazan a estadounidenses en cualquier parte del mundo, los perseguiremos sin disculpas y sin vacilar, y los mataremos», declaró.

«Resulta que el régimen que gritaba ‘muerte a Estados Unidos’ y ‘muerte a Israel’ recibió muerte desde Estados Unidos y de Israel», indicó.

Asimismo, sostuvo que, pese a que la operación no tiene como objetivo cambiar el régimen en Irán, «el régimen sí cambió».

Anteriormente, Trump calificó de «perfecto» el escenario venezolano para el desarrollo de los acontecimientos en Irán. Al mismo tiempo, advirtió que podría haber víctimas entre los militares estadounidenses.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes que cuatro militares estadounidenses han muerto en acción tras los recientes ataques de Irán en respuesta a las operaciones militares de EE.UU. e Israel contra el país persa. El cuarto integrante de las Fuerzas Armadas, que había resultado gravemente herido durante los ataques iniciales, falleció posteriormente.

El CENTCOM indicó que las operaciones de combate continúan y que los esfuerzos de respuesta siguen en marcha. Asimismo, precisó que las identidades de los fallecidos se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de que se notifique a sus familiares directos.

? #ALERTA | Daños de consideración en Teherán, Irán, por los recientes ataques de Israel.https://t.co/YTizQKwEjr — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) March 2, 2026

ATAQUE A OFICINA DE NETANYAHU

A su turno, las fuerzas de Irán atacaron la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según comunicaron este lunes los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

«La oficina del primer ministro del régimen sionista y la sede del comandante de la Fuerza Aérea del régimen fueron atacadas y gravemente impactadas por las Fuerzas Armadas de la República Islámica en los selectivos y sorpresivos ataques de misiles Khyber de la décima oleada», reza el comunicado, citado por IRNA.

Los CGRI afirmaron que el destino del jefe del Gobierno israelí está «en el limbo».

Asimismo, indicaron que «los exitosos ataques con misiles de Irán» de la décima oleada se centraron en la zona gubernamental israelí, añadiendo que proporcionarán información adicional más adelante. (Información RT).