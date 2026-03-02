Guerra en Medio Oriente: Irán hace alarde de su poder de fuego y exhibe base subterránea con cientos de drones (VIDEOS)

–La Guardia Revolucionaria Iraní ha publicado imágenes de su poder de fuego, en una tácita advertencia a Estados Unidos e Israel. Se trata de una gigantesca base militar subterránea, en la que contien con cientos de drones o vehículos vehículos aéreos no tripulados listos para salir a cumplir misiones en respuesta a los ataques contra su territorio.

En el video también incluye escenas de lanzamientos e impactos de drones en sus objetivos durante el conflicto actual. En la grabación notifica a Estados Unidos e Israel que este enfrentamiento no sería nada fácil para ellos.

?BREAKING NEWS The Iranian Revolutionary Guard has released new footage. The footage shows a tunnel containing unmanned aerial vehicles and firing at US bases. pic.twitter.com/tYI87qfX5C — Aleksey Berezutski ??? (@aleksbrz11) March 2, 2026

Por separado, el Ejército iraní publicó imágenes del momento en el que disparan un misil balístico Fattah 2 en medio de la escalada del conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Asimismo, otros videos difundidos por diversos medios muestran diferentes disparos del mismo misil, así como de drones kamikaze Shahed-136.

WATCH: Launches of Iranian Fateh-110 tactical ballistic missiles and Shahed-136 kamikaze drones in the current war. pic.twitter.com/oHxg5VGaVC — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Irán afirma estar preparado para una larga guerra a diferencia de EE.UU. «Nos defenderemos ferozmente y a nuestra civilización de 6.000 años sin importar el costo», aseguró el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani.

«Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga», escribió Larijani este lunes en X. «Como en los últimos 300 años, Irán no inició esta guerra y nuestras valientes Fuerzas Armadas no han participado en ningún ataque, salvo en defensa propia», concluyó.

La víspera EE.UU. mostró en video los ataques contra cazas y hangares iraníes

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) publicó las imágenes de sus acciones bélicas contra objetivos iraníes. En el video se ven cazas y hangares del país persa siendo bombardeados.

U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026



(Información RT).