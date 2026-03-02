Imponen nueva condena de 37 años de cárcel al cabecilla de las disidencias de las Farc alias Iván Márquez

–La justicia colombiana le sumó una condena más a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, cabecilla de la llamada segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, esta vez de 37 años de prisión, por el asesinato de cuatro militares en la zona del Urabá antioqueño hace 29 años.

La sentencia fue proferida este lunes por un juzgado penal especializado de Antioquia que lo encontró responsasble de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado.

Los hechos que motivaron la condena están relacionados con la muerte de cuatro integrantes del Ejército Nacional en zona rural de Turbo (Antioquia), el 2 de julio de 1997, cuando Márquez tenía bajo su mando al bloque noroccidental de las Farc y hacia parte del llamado secretariado de la misma agrupación criminal.

Las víctimas pertenecían a la Brigada XVII. Inicialmente, tres de ellas resultaron heridas en un enfrentamiento armado con los frentes 5, 18, 57 y 58. Se trataba del capitán Carlos Enrique Vidal Aponte y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz, quienes fueron trasladados para que el enfermo de combate Fabio Pineda Serna los atendiera.

Hombres armados llegaron al lugar donde los militares recibían los primeros auxilios y se llevaron a cinco uniformados en contra de su voluntad. Luego de presentarlos ante otros jefes de estructura, les causaron la muerte a los tres heridos y al enfermero; mientras que al sargento Pedro José Guarnizo Ovalle lo secuestraron y mantuvieron en cautiverio hasta el 5 de mayo de 2003, día en el que fue rescatado.

En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos se conoció que el actuar violento respondió a las directrices que alias Iván Márquez impartió a los diferentes frentes a su cargo para que ejecutaran homicidios y secuestros con fines extorsivos contra miembros de la fuerza pública.