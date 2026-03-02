MinEducación: 97% Instituciones de Educación Superior graduaron estudiantes sin presentar prueba Saber Pro

–Tras el sonado escandalo de Juliana Guerrero, funcionaria implicada en la polémica por obtener su título de contadora y tecnóloga en la Fundación San José, el Ministerio de Educación realizó un cruce técnico de información entre el reporte de graduados realizado por las Instituciones de Educación Superior en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y las bases de datos de los estudiantes que presentaron las pruebas Saber Pro y Saber TyT suministradas por el ICFES, estableciendo que en el periodo 2019-2024 el 97 por ciento de las instituciones de educación superior graduaron estudiantes sin presentar la prueba Saber Pro en el en el país.

Concretamente, 269 Instituciones de Educación Superior (IES), equivalentes al 97,4% de las que reportaron graduados en este periodo, registran al menos un caso de graduados sin evidencia de presentación de la prueba de Estado, de acuerdo con la metodología utilizada.

El jefe de la cartera educativa, Daniel Rojas Medellín, señaló que el análisis, correspondiente al periodo 2019-2024, consolidó 2.410.921 registros de graduados de pregrado y 4.068.553 registros de pruebas Saber Pro y Saber TyT, cruzados mediante una llave construida con tipo y número de documento.

Como resultado de ese procedimiento, se identificaron 78.756 graduados (3,27%) sin registro de presentación del examen y 5.239 con presentación posterior a la fecha de grado. Los resultados fueron diferenciales por nivel, en el nivel universitario se reportaron 40.940 casos (2,67%) y en el nivel técnico y tecnológico 37.816 (4,31%).

Rojas Medellín señaló que pueden existir diversos factores que expliquen estas inconsistencias, entre ellos:

-Fallas en los reportes de información de las Instituciones en el SNIES.

-Problemas de calidad en la base de datos del ICFES.

-Errores en el cargue o actualización de datos.

-Situaciones asociadas a procesos administrativos al interior de las IES o de inscripción al examen.

-Posibles desinformaciones o vacíos en la cadena de registro.

«Algo puede estar fallando en la cadena de información y debemos entrar a evaluarlo con rigor técnico para subsanar este tipo de situaciones», indicó el ministro.

Frente a eventuales medidas sancionatorias, el ministro precisó que la ley contempla mecanismos cuando haya lugar a ellos. Sin embargo, enfatizó que el objetivo principal de este ejercicio no es punitivo, sino preventivo y correctivo.

«El propósito es prevenir, corregir y mejorar. Este proceso debe entenderse como una oportunidad para fortalecer el sistema», aseguró Rojas Medellín.

Entre las medidas están:

-Gestión de registros no cruzados y fortalecimiento de la comunicación con las instituciones de educación superior.

-Instalación de mesas de trabajo con las 269 instituciones para revisar la calidad del reporte.

-Depuración técnica de inconsistencias para identificar causas y soluciones.

-Evaluación de ajustes en los procesos y sistemas de información entre IES, ICFES y SNIES.

Así mismo, el ministro presentó este ejercicio como parte de la función de inspección, vigilancia y control del sistema, y un paso clave hacia una Reforma Integral de la Educación Superior. No se trata únicamente de ampliar cobertura y acceso, sino de garantizar que esa expansión esté acompañada por los más altos estándares de calidad.

En cuanto al caso de la Fundación Universitaria San José, el ministro Rojas aclaró que las medida administrativas y sancionatorias no están relacionadas con el cruce técnico sobre la presentación de las pruebas de Estado, sino que hace parte de un proceso de inspección y vigilancia que se adelanta por presuntas irregularidades en convenios, inconsistencias en el reporte de información al SNIES y presuntas denuncias por graduados sin cursar materias.

Finalmente, la invitación es a todas las instituciones públicas y privadas a construir conjuntamente un «pacto» por la calidad de la educación superior, que permita fortalecer la transparencia, la articulación institucional y la confianza en el sistema educativo colombiano.