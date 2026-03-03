14.820 toneladas de escombros retirados de las calles en Bogotá durante febrero 2026

Foto: Aguas de Bogotá

En la capital ‘No es negociable’ arrojar residuos, escombros, muebles, llantas y otros elementos de gran tamaño en el espacio público. Aguas de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en un trabajo conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá adelantaron jornadas de recuperación y limpieza en diversas localidades de la ciudad durante febrero de 2026, que dejaron más de 14.000 toneladas de escombros retirados de las calles.

Durante las jornadas se recolectaron 14.820 toneladas de escombros y 12.008 llantas en desuso, en lo corrido del mes de enero 2026. ¡Agenda la recolección de residuos voluminosos en la Línea 110 o a través de Chatico!

Estas intervenciones buscan no solo limpiar las zonas impactadas, sino también generar conciencia ciudadana sobre la correcta disposición de los residuos.

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección gratuita a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.